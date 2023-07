'Tu cara me suena' cierra con su final menos democrática una edición de altos vuelos en Antena 3

Tu cara me suena 10 llega a su desenlace. La décima edición del talent musical de Antena 3 celebrará este viernes 21 de julio su gran final con cinco candidatos a la victoria: Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Jadel, Merche y Alfred García. Cuatro meses después, sólo uno de ellos podrá proclamarse ganador, alzándose con los 30.000 euros del premio que podrá destinar a la organización benéfica que él o ella elija. Todo ello, después de una entrega de lo más atípica en la historia del formato, por varios motivos.

Por un lado, nunca antes el exitoso programa de imitaciones de Atresmedia llegó a su final en esta época del año, un viernes de pleno verano en el que las audiencias podrían verse afectadas por un descenso del consumo televisivo. Un hándicap que sólo un 'coloso' como este podría doblegar, ya que ha demostrado a lo largo de su décima temporada ser el formato más competitivo del prime time, algo que, después de tantos años, es aún más meritorio.

Por otro, porque nunca antes Antena 3 había emitido grabada una edición entera del concurso, incluida su final, lo que puede ser determinante a la hora de elegir a su ganador, tal y como explicaremos más adelante en este artículo. Además, por primera vez, todos los finalistas son cantantes que han permanecido en las cinco primera posiciones del ranking durante toda la entrega, lo que ha convertido la competición en algo previsible. Eso sí, gracias a ellos, principalmente, el espectador ha podido disfrutar gala tras gala de actuaciones que han elevado la calidad del formato a otro nivel.

Una edición de altos vuelos...

Porque el casting ha sido su principal acierto. Tu cara me suena ha logrado reunir a un grupo de lo más completo formado por buenos cantantes, grande humoristas y varios rostros a los que no imaginábamos triunfando en un programa como este. Juntos han engrandecido aún más a la marca, que puede presumir de frescura a pesar de su veteranía en la televisión española.

Miriam, Andrea, Jadel, Merche y Alfred han sido los encargados de poner nivel a las actuaciones, con grandes performances y brillantes imitaciones que dan sentido al formato. Los cinco finalistas han hecho de esta una de las temporadas más competitivas del talent producido por Gestmusic. Prueba de ello es la gran unanimidad que ha habido para decretar el triunfo de todas y cada una de las galas. Andrea Guasch (Gala 1 y Gala 12), Jadel (Gala 2), Josie (Gala 8) y Alfred García (Gala 10) llegaron a conseguir los cuatro 12 de los jueces más el 12 del respetable, siendo una de las ediciones en las que más veces se ha repetido esta circunstancia.

Por su parte, Agustín Jiménez y Susi Caramelo han aportado noche tras noche la nota cómica a las galas, encontrando su sitio y sus propios códigos con el desarrollo de la edición. A ellos se les ha sumado Josie, la gran revelación de este curso que ha demostrado que se puede apostar por el humor sin dejar de tomarse en serio la competición.

Además, Antena 3 ha dado la oportunidad a Anne Igartiburu de mostrar ante las cámaras una faceta nunca vista hasta la fecha en su gran trayectoria profesional -que en todo momento han puesto en valor- en la pequeña pantalla. Y aunque le costó mucho destensarse y despreocuparse, propiciando un valioso consejo de su amiga María del Monte en una de las primeras galas, la presentadora de TVE acabó logrando soltarse y divertirse en cada paso por el famoso 'clonador'.

Con todo, Tu cara me suena ha dejado claro un año más que no miente cuando dice que es “el mayor espectáculo de la televisión”. Ese claim, que ha usado siempre Antena 3 en distintas promociones, se hace vigente en cada programa en el que la cadena traslada a nuestro tiempo la magia de la televisión de antaño, aquella que despertaba emociones y jugaba con la cómplice ilusión de los espectadores. Viernes tras viernes, Gestmusic ha ofrecido un show de lo más completo, plagado de música, humor y, conviene reivindicarlo, incontables homenajes a la cultura popular de nuestro país.

... con un destino previsible...

Lástima que en ese intento por potenciar la parte más competitiva del formato, Tu cara me suena se haya olvidado de ser un poco más justo en el reparto de puntos por parte del jurado. Chenoa, Lolita, Ángel Llácer y Carlos Latre han favorecido siempre a los cinco cantantes, dejando de reconocer el mérito del resto en algunas actuaciones, teniendo en cuenta que tienen otro punto de partida.

Lejos quedan aquellos años en los que se premiaba el esfuerzo de concursantes como Josie, por ejemplo, que pese a no contar con una gran voz, ha logrado muchas veces acercarse bastante a los personajes a los que imitaba a través de otros recursos interpretativos. También Agustín Jiménez y Susi Caramelo han parecido estar 'lastrados por la comedia', siendo condenados a ocupar en cada noche los dos últimos puestos de la clasificación.

De este modo, el programa ha dejado poco margen para la sorpresa, siendo previsible el resultado de cada gala incluso antes de ver las actuaciones. Así, la contienda ha perdido emoción, sabiéndose desde hace muchas entregas los cinco concursantes que conseguirían el pase a la final. Las semifinales fueron dotadas incluso de un misterio forzado que se hacía innecesario, ya que la clasificación para la final de Miriam, Andrea, Jadel, Merche y Alfred ya era matemática.

...y su final menos democrática

Sin embargo, el gran error de Tu cara me suena 10 ha sido la decisión de Antena 3 de no celebrar en directo su gran final por primera vez en su historia. Incluso en la octava edición, interrumpida en 2020 por la pandemia del coronavirus, la cadena ofreció en vivo su gala más decisiva en la que Jorge González se llevó el triunfo. No obstante, el considerable retraso de este año en las emisiones del talent, respecto a la fecha en la que fueron grabadas, obligó a Gestmusic a grabar también su final, lo que ha repercutido de forma importante, pase lo que pase, en la elección de su ganador o ganadora.

La final de Tu cara me suena 10 fue grabada el pasado 1 de marzo, aproximadamente seis meses después de que arrancase la producción de la temporada. El programa acabó estrenándose el 24 de ese mismo mes, lo que alejó de la actualidad algunos chascarrillos y comentarios que se iban haciendo en las galas. También arrebató a los concursantes la posibilidad de recibir más rápido el feedback del público durante su paso por el formato. Todos fueron concursando completamente a ciegas, sin conocer la acogida que tendría su trabajo, algo de lo que el propio Manel Fuentes se llegó a quejar en algunas entrevistas realizadas con motivo del estreno de la edición.

Pero, sin duda, la consecuencia más importante de este cambio afecta al sistema de elección del ganador de este año. Esa decisión recayó, por primera vez en toda la historia del formato, sólo en manos del público que ese día -y solo ese día- asistió al plató. Unas 500 personas que se dejaron llevar por lo ocurrido en esa última gala y que votaron sin tener en cuenta la evolución y trayectoria de cada uno de los finalistas.

En una reciente entrevista con verTele, Andrea Guasch desvelaba que, antes de la final, el público pudo ver in situ un fragmento muy corto de todas las actuaciones de los cinco finalistas, con el objetivo de intentar que tuviesen una fotografía más completa de lo que ha sido su paso por el concurso. No obstante, la propia participante lo consideraba insuficiente: “No es lo mismo ver un vídeo de 30 segundos que haber vivido un programa entero”, declaraba la artista, a la que le hubiese “encantado” vivir en directo la final “y que fuese como un Eurovisión con la gente votando desde casa”.

Con todo, Tu cara me suena 10 ha tenido su final menos democrática, ya que, por primera vez, no es la fiel audiencia del talent la que, por medio del televoto, ha determinado libremente quién es merecedor de la victoria. Este poder lo ha tenido esta vez el medio millar de asistentes al gran plató del formato, por lo que el resultado final se verá probablemente afectado por las emociones vividas en el estudio ese día.

'Tu cara me suena' también vuela en las audiencias

Donde no ha fallado ni un solo día Tu cara me suena es en la batalla de las audiencias, como decíamos, demostrando una vez más ser el programa más competitivo del prime time de la televisión española. El programa ha conseguido liderar en todas las galas, incluido el resumen/refrito de la edición que emitió hace una semana y que se impuso al adiós definitivo del Deluxe en Telecinco.

El talent show de Antena 3 ha promediado, a falta de su final, un 18.9% de share y 1,8 millones de espectadores. A todos ellos, se le suman 232.000 espectadores más que han seguido de media cada entrega en diferido a través de Atresplayer Premium. El formato ha superado hasta en cinco ocasiones la gran barrera del 20% de cuota de pantalla, siendo algo que ningún otro programa ha conseguido tantas veces en horario de máxima audiencia durante esta temporada.

Como curiosidad, según datos ofrecidos por Antena 3, destaca el seguimiento de mujeres (21.3%) sobre hombres (15.9%), logrando sus mejores cuotas entre los mayores de 65 años (20.1%) y de adultos entre los 55 y 64 años. Por comunidades autónomas, Aragón (26.7%) es la región donde más interés genera el concurso, seguida de Valencia (23%) y Castilla La Mancha (22.6%); mientras que Asturias (14.2%), Andalucía (15.4%) y Cataluña (15.5%) se erigen como las zonas en las que menos se ve el concurso.

Las actuaciones de la final

Tu cara me suena echará el cierre a su edición con grandes “numerazos”. Alfred García imitará a Antony and The Johnsons con el tema Hope There's Someone, Andrea Guasch será Beyoncé con la canción End of Time, Jadel se meterá en la piel de Carlos Rivera con el tema Recuérdame, Merche será Natalia Jiménez con la canción Creo en mí y Miriam Rodríguez imitará a Lady Gaga con su tema Always Remember Us This Way.

El resto de concursantes de la décima edición del programa también tendrán mucho peso en la última gala de la temporada. Josie interpretará a Madonna con el tema Vogue, Anne Igartiburu, acompañada de Mar Flores, interpretarán a Al Bano y Romina con la canción Felicitá y Susi Caramelo y Agustín Jiménez se unen para imitar a Bad Gyal y Omar Montes con el tema Alocao.

Además, la gala tendrá varios invitados muy especiales en su gran final. Gisela y Vicco se subirán al escenario de Tu cara me suena para cantar el tema Nochentera. Además, la gala contará con la presencia del cantante Carlos Rivera, que interpretará su tema Alguien me espera en Madrid.