Así será la final de 'Tu cara me suena 10' en Antena 3, con 'Nochentera' de Vicco y actuación de Mar Flores

Tu cara me suena 10 ya tiene todo listo para la gran final de este viernes 21 de julio en Antena 3. Alfred García, Andrea Guasch, Jadel, Miriam Rodríguez o Merche se coronará como ganador o ganadora en una última gala decisiva que, por primera vez en la historia del formato, no será en directo.

La decisión estará en manos del público de plató que acudió a las grabaciones, y que pudo basarse en unas actuaciones que ya conocemos: Alfred García imitará a Antony and The Johnsons con el tema Hope There's Someone, Andrea Guasch será Beyoncé con la canción End of Time, Jadel se meterá en la piel de Carlos Rivera con el tema Recuérdame, Merche será Natalia Jiménez con la canción Creo en mí y Miriam Rodríguez imitará a Lady Gaga con su tema Always Remember Us This Way.

El resto de concursantes de la décima edición del programa, aunque no se jueguen nada, también tendrán mucho peso en la última gala de la temporada. Josie interpretará a Madonna con el tema Vogue, Anne Igartiburu, acompañada de Mar Flores, interpretarán a Al Bano y Romina con la canción Felicitá y Susi Caramelo y Agustín Jiménez se unrán para imitar a Bad Gyal y Omar Montes con el tema Alocao.

Además, la cita tendrá varios invitados muy especiales en su gran final. Como se ha podido ver en las promos, Vicco se subirá al escenario de Tu cara me suena para interpretar su hit Nochentera junto a Gisela. Además, Carlos Rivera estará presente para ver la imitación de Jadel y cantará su tema Alguien me espera en Madrid.