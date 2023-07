Telecinco no lanza 'La última noche' contra 'Tu cara me suena': apostará por un refrito del 'Deluxe'

Este viernes 21 de julio no se producirá el duelo televisivo que estaba previsto. Telecinco no estrenará esta semana La última noche, el programa sustituto del Deluxe, por lo que no se enfrentará a la final de Tu cara me suena.

La cadena de Mediaset no había anunciado públicamente la fecha de estreno del formato que presentará Sandra Barneda, sin embargo, al haberse emitido el final del Deluxe la semana pasada, parecía obvio que La última noche aterrizaría en la parrilla este viernes. Pero no será así.

En lugar de ello, Telecinco ofrecerá un refrito del Deluxe con los mejores momentos que ha vivido durante esta última temporada. Según consta en la programación oficial de la cadena, Lo más Deluxe comenzará a las 22:00 horas y acabará a las dos de la madrugada.

Se desconoce el motivo por el que Telecinco ha preferido posponer el estreno de La última noche, pero de este modo evitará que su nuevo programa se enfrente a la gran final de Tu cara me suena.

El talent show de Antena 3 es el programa líder de la noche y uno de los formatos más vistos de la televisión, con audiencias próximas al 20% de cuota de pantalla, muy superiores a los datos del Deluxe.

Sorprendentemente, Antena 3 decidió la semana pasada posponer el final de Tu cara me suena, que se habría enfrentado al último Deluxe. En lugar de ello se ofreció un refrito del show de Manel Fuentes que también ganó por goleada al formato de Telecinco.

Tampoco está claro cuál era el objetivo de Antena 3 con este movimiento, pero si pretendía torpedear el estreno de La última noche, parece que finalmente no va a ser posible.