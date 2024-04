Violeta Mangriñán asombró con su dinero en el banco tras 'MyHyV', 'Supervivientes' y su faceta de influencer

Violeta Mangriñán visitó por primera vez La Resistencia para promocionar la apertura de su primera cafetería en Madrid. Llegó acompañada por Fabio, al que conoció en Supervivientes 2019 y con el que ahora son padres de dos hijas.

“Somos dos ex tronistas y dos ex supervivientes y a mucha honra” explicó la influencer a David Broncano que no la conocía. “Entré con el novio que había conocido en Mujeres y Hombres y Viceversa pero al ilusionarme tanto por Fabio le dejé delante de casi 4 millones de personas”, recordó sobre el momento con Julen.

Para que la conociera mejor, la invitada contó varias intimidades como que disfruta mucho del sexo, que “en 5 años de relación es ahora cuando deja que su pareja le domine”, que Telecinco le ha dado muchas cosas y que ahora está esperando si renovar su podcast o no según el dinero que le ofrezcan: “A ver si me ofrecen lo que a ti”, le dijo al presentador y él contestó de inmediato, “no lo creo”.

En la línea del dinero, Broncano le hizo las preguntas clásicas y quiso saber cuánto patrimonio tenía. A día de hoy, Violeta señaló que tiene “casi el mismo dinero en patrimonio que personas me ven las historias. Más de un millón”, concretó. Lo que asombró a los presentes.

Sobre el sexo, explicó que “los tres primeros años lo hacíamos prácticamente a diario. Ahora con las bebés han menguado las relaciones pero mejoran en calidad: dos a la semana como media”, especificó.

Para acabar agradeciendo la invitación ya que “en el mundo de las influencers [Broncano] no tiene buena fama porque dicen que eres un poco cabroncete”, pero ella aseguró habérselo pasado muy bien y hasta pidió que la volvieran a invitar.