Candela Peña regresó a 'La Resistencia', dos años después, y confesó la razón por la que no verá 'El caso Asunta'

“Vuelve dos años después, un aplauso para Candela Peña” anunciaba David Broncano dando paso a la que fuera una de las colaboradoras estrella de La Resistencia. “¡Qué ilusión, no te he traído regalo porque el regalo soy yo”, decía la actriz.

La invitada acudía al programa para presentar El caso Asunta, la primera serie que protagoniza en Movistar Plus+ que se estrenará el próximo 26 de abril: “Me da marcha que el tráiler se vea en Movistar”, confesaba. Algo que el presentador normalizaba: “Pero siempre ha habido buena relación entre Netflix y otras cadenas”.

Momento en el que la actriz señalaba a todo el equipo de la plataforma que la había acompañado a la promoción: “¡Cuánta gente de Netflix! ¿Compartís cuenta vosotros, se permite no?”, les preguntaba Broncano mientras ellos lo negaban.

Tras ver el tráiler, Peña reflexionó sobre lo duro que había sido ponerse en la piel de Rosario Porto. Un esfuerzo tan extremo que le llevó a tomar una tajante decisión: “En una ocasión, pensé que había hecho la mejor escena de la vida, que era insuperable, que Tristán y yo habíamos hecho oro molido pero vi aquello y digo ¡¿pero qué han hecho?'”, confesó sobre el momento en el que le mostraron una secuencia grabada.

A lo que añadió: “Hay unos montadores que hacen sus ferias de abril. La habían montado como un tik tok. Hablo de sinceridad”, lamentó. Por lo que decidió lo siguiente: “Para que me dé un ictus no veo la serie. Con otros personajes no me ha pasado pero con Rosario Porto he estado 10 meses... Lo he visto más dinámico de lo que esperaba. No la veo y ya está”, señaló.

Pero para no provocar confusiones, remarcó que se refería a que no la vería ella, la gente sí debía hacerlo porque “la serie es un sueño, Tirstán es lo mejor que me ha pasado en la vida”, aseguró sobre su compañero de reparto.