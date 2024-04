Candela Peña aclara su crítica a 'El caso Asunta': “No quiero que un mal titular se cargue el mejor trabajo de mi vida”

En plena promoción de El caso Asunta, la nueva serie de Netflix sobre el asesinato de Asunta Basterra a manos de sus padres adoptivos Rosario Porto y Alfonso Basterra, un comentario de Candela Peña durante su visita a La Resistencia ha sorprendido al público y protagonizado titulares. Y es que su propia protagonista aseguraba a David Broncano que había decidido no ver la ficción tras visualizar una de las escenas ya montada, con unas palabras que ella misma ha querido aclarar a verTele este jueves 18 de abril.

En su visita al late show de Movistar Plus+, la actriz confesaba no haber visto todavía su trabajo como Rosario Porto. Y preguntada por los motivos, respondía lo siguiente: “¿Soy sincera? El sonido de la serie es extraordinario, no se ha tenido que doblar prácticamente nada, pero hubo una escena que tuve que doblar dos cositas. Yo no soy actriz que vaya al combo pero sé por dónde he transitado. Pensé que había hecho la mejor escena de la vida, que aquello era insuperable. Tristán y yo hicimos oro molido. Fui a la sala de doblaje, vi aquello y dije, ¿qué han hecho? Y claro, es que no sólo trabajas tú. Hay montadores que hacen sus Ferias de abril. Aquella escena la habían montado como un TikTok. Yo dije, ¿esto qué es?”.

“Polémicas declaraciones”, le dijo el cómico y presentador. “No me pongáis polémicas que no vienen a cuento. Yo hablo de sinceridad. Y dije, 'para que me dé un ictus no veo la serie'. Esto con otros personajes no me ha pasado, pero es que con Rosario Porto... he estado diez meses preparándolo”, añadía a continuación Candela Peña, que terminaba animando al público a verla.

“La Resistencia es un contexto de humor, de chiste”

Este jueves, durante la jornada de promoción de El caso Asunta con la prensa, organizada por Netflix, desde verTele hemos planteado a la actriz una pregunta sobre dichas declaraciones, por si consideraba oportuno realizar alguna puntualización tras los titulares en la prensa. Un momento que la protagonista, acompañada por Tristán Ulloa, ha aprovechado para aclarar sus palabras.

“Fue un chiste. Estáis con muchas ganas de tal, y eso hace que mi productor de repente no se cuantos, mis compañeros tal... Yo la serie no la he visto porque es muy fuerte para mí, lo heavy donde hemos llegado. Tuve que doblar una tontería y me sorprendió lo que vi, pero porque nosotros nos hemos pegado unos viajes... y luego tienen que venir nuestros compañeros montadores a hacer sus maravillas”, comienza explicando Candela Peña.

“¿Si yo no he visto la serie, cómo voy a decir que el montaje no me gusta? Y, sobre todo, me ponéis en contra de mis compañeros, de mis equipos, y de todo. Y eso es feísimo. La Resistencia es un contexto de humor, de chiste. Hacía dos años que no iba. ¿Que estuve a lo mejor un poco disparate? Lo asumo, porque soy una persona que se equivoca muchas veces y no tengo ningún problema en rectificar, pero lo del otro día... es pillar las cosas”, añade la actriz.

A su lado, Ulloa, que interpreta a Basterra en la serie de Netflix, ha reforzado la idea de la comedia en el show de Broncano: “La Resistencia es el programa que es, alguien que te pregunta cuántas veces follas y cuánto dinero tienes en la cuenta...”.

“[El caso Asunta] es el mejor trabajo que he hecho en mi vida. Un mal titular no quiero que se lo cargue. Lloraría, porque nos hemos dejado la piel. Somos muchas personas detrás de una serie, y son productoras y plataformas donde quieres seguir trabajando”, ha zanjado Peña.