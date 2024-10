Bárbara Rey interrumpe 'Espejo Público' para increpar y advertir de demanda a Javier Chicote, que abandona el plató

Bárbara Rey ha interrumpido por sorpresa la emisión de este viernes de Espejo Público. Lo ha hecho, no podía ser de otro modo, para impugnar las informaciones en torno a la filtración de fotografías y grabaciones de ella con el rey emérito Juan Carlos I. Pero esta intervención ha acabado tomando un cariz mucho más incómodo cuando, en mitad de su intervención, ha anunciado una demanda contra el periodista Javier Chicote, que ha acabado abandonando el plató de Antena 3.

Con la tertulia dedicada a comentar las últimas novedades en torno a la relación entre la vedette y el monarca, que volvió a primera línea mediática tras la publicación de fotos antiguas de ambos en una revista neerlandesa, y que en los últimos días se ha enturbiado al trascender las conversaciones grabadas entre ambos.

Sofía Cristo, estaba este viernes en plató, y aprovechaba para intervenir durante la mesa política en defensa de su madre. Se dirigía de forma bronca ante Chicote, al abundar este en la posibilidad de que hubiera existido un hipotético chantaje hacia el rey por parte de Rey. Este, hay que recordar, es coautor de El jefe de los espías, libro que indaga en el archivo personal de Emilio Alonso Manglano, director del CESID entre 1981 y 1995, y que aborda la relación entre el rey y la vedette. El colaborador había defendido que la información que reproducía en el libro era “imposible de desmentir” y añadió que no había recibido ninguna demanda hasta la fecha.

En mitad de la discusión, Gema López avisaba de que estaba recibiendo una llamada de la propia Rey, a la que ponía en altavoz para que pudiera ser escuchada. “Dile a Chicote, por favor, que se calle de una vez” fue lo primero que dijo la artista, ante el enfado del tertuliano. “Yo esto no lo tengo por qué aguantar. Yo soy un profesional, y a maleducadas no las voy a aguantar”.

“Chicote, tienes nombre de bar de alterne”

Tras agradecer a su hija la defensa que hacía, le pidió “no seguir discutiendo con este señor”, de nuevo en alusión a Chicote, visiblemente molesto. “De nuestra vida, ni este señor ni nadie sabe absolutamente nada ni los motivos”. Acto seguido, se quejaba de que el programa no permitiera a su hija defenderse con igualdad de oportunidades. “Él puede hablar de tu madre lo que quiera, lo que dice que puede demostrar, pero tú que eres mi hija, no”.

“Me parece una crítica injusta”, intervino Susanna Griso, mientas Chicote se preguntaba “por qué tenemos que aguantar esto”. Rey, sin embargo, siguió con el mismo tono y pasó a increpar al periodista: “Chicote, tienes nombre de bar de alterne”.

Acto seguido, Griso dio opción al aludido a dejar su puesto: “No tienes por qué [aguantar esto]”, reconoció la presentadora. Mientras se marchaba, Rey siguió dirigiéndose a él: “Te vas porque no puedes soportar lo que te voy a decir. Te vas porque no tienes profesionalidad. Te quedas ahí para criticarme pero cuando se te va a decir algo, coges y das la escapada”. “Acabas de decir que no te he demandado nunca y te voy a demandar”. Entre tanto, las cámaras de Espejo Público seguían los pasos de Chicote saliendo de las instalaciones y desprendiéndose de su micrófono.

Rey negó la tesis del chantaje

Ya sin el periodista presente, la vedette negó la tesis del chantaje. “Jamás en mi vida he recibido ese dinero y si lo he recibido habrá tenido que ir a algún sitio. Si consideráis que me tienen que dar trabajo en cualquier programa me consideráis muy poco como artista. Yo tenía mucha fama porque la prensa ni me dejaba caminar por la calle. Si han tocado hilos o no no, no lo he sabido porque he considerado que yo me merecía trabajar. Lo que sí sé son los hilos que han tocado para que no me dieran trabajo”.

“No mates al mensajero. Lo que hace es reproducir unos diarios”, le pedía Griso a Rey, que insistió en su postura contra Chicote antes de cortar la llamada: “No me gusta tanta maldad hacia una persona que no se puede defender”.