La polémica de Bárbara Rey en 'Espejo Público' llega a 'TardeAR', con crítica a Antena 3: “No hacen ni puñetero caso”

Bárbara Rey llamó por teléfono este viernes a Espejo Público (Antena 3) para encararse a Javier Chicote, uno de los periodistas que investigó los papeles del CNI sobre la relación que mantuvieron la vedette y Juan Carlos I. Bárbara dijo que el reportero se apellida como un “club de alterne”, y el aludido abandonó el plató de inmediato: “Esto no tengo por qué aguantarlo”, se quejó. La propia presentadora del magacín, Susanna Griso, le dio la posibilidad de ausentarse.

Horas más tarde, Chicote fue entrevistado en TardeAR (Telecinco), donde le preguntaron por este momento de tensión vivido en la competencia. Allí intentaron no mencionar al programa de Antena 3, al que identificaron como “E.P.”, pero el presentador de TardeAR, Frank Blanco, se hartó de tanto secretismo: “Estoy diciendo sin decir... que esto ha sido en Espejo Público de Antena 3”, se encargó de matizar “para poner las cosas en su sitio”.

Hecha esta precisión, Chicote pasó a recordar cómo se había producido este incidente que comenzó cuando Bárbara Rey llamó al programa para desacreditarle. “Yo no tengo ningún interés personal en esto, yo soy un profesional. A mí, Bárbara Rey y Sofía Cristo, y su hijo, su padre y todos me importan una higa. Lo que me importa es si hay dinero público”, argumentó el periodista.

Después de lo ocurrido, Susanna Griso y el director y la subdirectora del programa le pidieron “disculpas”, pero, al margen de este gesto, Chicote sí tenía un reproche que hacerle a Antena 3: “Voy a hablar abiertamente porque hay que contar las cosas como son. Luego, por motivos que desconozco, han publicado en Antena 3 que yo me he ido porque [Bárbara] me ha dicho que me iba a demandar, cosa que es totalmente falsa”, agregó visiblemente indignado.

“Está publicado he intentado rectificarlo por activa y por pasiva, pero nadie hace ni puñetero caso y yo no me he ido porque me vaya a demandar”, sentenció el periodista de ABC, que no espera ninguna denuncia de la vedette.

Concluido su relato, el presentador de TardeAR sacó la cara por sus excompañeros de Atresmedia: “A veces estás presentando o gestionando un programa de televisión y es difícil prever que puedan pasar esas cosas”. “A mí me han dicho que no era una encerrona y se han disculpado”, indicó Chicote. “Estoy convencido”, zanjó Frank Blanco.