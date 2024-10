La tensa llamada de Carmen Borrego en 'De Viernes' descolocó a Terelu y Almoguera: “No lo voy a ocultar”

José María Almoguera pisó anoche por primera vez el plató de De Viernes (Telecinco). Hace unos días ya fue entrevistado por un equipo del programa, pero hasta ahora no se había puesto bajo los focos cara a cara con los presentadores y colaboradores de la tertulia. Podría haberse reencontrado con su madre, Carmen Borrego, con la que mantiene una agria polémica desde hace meses, pero ella estableció por contrato que no coincidiría con su hijo en dicho plató.

Al no estar Borrego, la atención se centró en el reencuentro de Almoguera con su tía Terelu Campos, que sí acudió a su cita con el programa. Aunque con matices, ambos exhibieron una relación cordial que, en determinados momentos, se sintió algo forzada.

Almoguera también utilizó un tono distinto al que ha empleado en sus anteriores intervenciones, mostrándose más conciliador al admitir determinados errores por su parte. De hecho, anunció que, a partir de ahora, facilitará que su hijo y Borrego retomen la relación para que ella pueda ejercer de abuela.

Esto marcó un punto de inflexión. Minutos más tarde, la aludida llamó por teléfono al programa para agradecerle este gesto. “Le agradezco enormemente el ofrecimiento que me acaba de hacer. Por eso entro. Los adultos tenemos que arreglar las cosas y los niños no son culpables de nada”, expresó Borrego.

Pero su discurso adquirió un tono inesperado. “Nunca he hablado del daño que se me ha hecho, y no es momento de hablarlo (...) Creo que la equivocación puede ser por parte de todos. Yo me he equivocado y ya lo he reconocido, pero queda mucho por hablar. Eso sí, nunca públicamente”, matizó la tertuliana desde la absoluta seriedad.

“No le voy a echar en cara que este ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre, sigo siendo una sufridora, como muchas madres, y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas”, prosiguió mientras Terelu y José María escuchaban con atención.

“Si tengo que pedir perdón, lo pediré, pero creo que los demás también tienen que reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche, no lo entendería. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio”, añadió. En ese momento, Terelu intervino para intentar reconducir el discurso de su hermana.

“Mamá no está y se acabó”, le espetó. “Lo importante de todo esto es que José ha reconocido su error respecto a que tu ejerzas de abuela, y deberías quedarte con eso”, le dijo visiblemente incómoda. “ Yo no he ejercido de abuela porque no me han dejado”, matizó Borrego. “Lo sabemos, Carmen. Lo sabemos todos”, insistió Terelu desde el plató.

“Ha entrado en bucle y por eso la he cortado”

Almoguera tomó la palabra cuando se le dio pasó: “Ya hablaremos para ver cómo lo hacemos. Y ya está, no tengo nada más que decir”, contestó brevemente. “Bueno, yo creo que hay muchas cosas de las que hablar”, subrayó su madre en una reacción que nadie esperaba.

Terelu volvió a cortarle para zanjar la conversación definitivamente: “Sí, pero como tú bien has dicho, cariño, los hacéis privadamente”. Y sí, lo consiguió. Borrego se despidió tras haber dejado este amargo sabor de boca a quienes esperaban la versión más amable de la tertuliana.

“No me esperaba este tono. Pensaba que se pondría contenta por este ofrecimiento”, expresó Almoguera. “Se ha puesto contenta”, le indicó su tía, “pero ha entrado en bucle y por eso la he cortado”. La colaboradora no pudo “ocultar” su incomodidad con las palabras de Borrego: “Lo ha visto toda España y no lo voy a ocultar. Esto que ha pasado lo van a repetir 7.000 millones de veces”, advirtió para dejar claro que era consciente de lo mucho que se iba a hablar de este tema en los platós de televisión.

Por último, José María restó importancia al mensaje de su madre: “No lo voy a tener en cuenta porque no debe de estar siendo una buena noche para ella. Esta es una llamada hecha desde el dolor”.