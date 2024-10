La respuesta de Jokin Castellón al acoso de Roma Gallardo por 'Conspiranoicos': “No tenemos miedo, aunque nos haya amenazado”

laSexta estrenó este jueves 3 de octubre Conspiranoicos, un nuevo formato conducido por Jokin Castellón que llega a la televisión con el objetivo de desmontar bulos y combatir con argumentos las teorías conspiranoicas que se difunden a través de Internet y después se extienden a la sociedad. Una práctica de la que fue víctima el propio presentador del programa en las vísperas de su debut, con una campaña liderada por Roma Gallardo que fue desmontada en directo en prime time.

La cadena de Atresmedia había promocionado que, en esta primera entrega, el espacio se iba a centrar en destapar a los principales expertos en difundir bulos. Entre ellos Roma Gallardo, uno de los máximos difusores de este tipo de mensajes, que tras verse señalado trató de hacer calar entre sus seguidores la teoría de que Castellón se lanzaría contra él en laSexta por un supuesto ataque de cuernos.

De este modo, y en las horas previas al estreno de Conspiranoicos, el youtuber -al que da voz de manera habitual Iker Jiménez en Cuatro- se encargó de difundir que Jokin Castellón le iba a dedicar un programa para vengarse de que su novia le ha sido infiel con él. Algo que otras voces se encargaron de reproducir hasta crear una campaña de acoso a la que la víctima respondió en directo.

“Dicen que he montado una conspiración para hacer este programa porque tengo un ataque de celos”, comenzó explicando Jokin Castellón a sus espectadores, antes de recoger fragmentos del vídeo compartido por Gallardo en su canal de Youtube y desgranar, paso por paso, cómo ha construido su mentira.

La respuesta de Jokin Castellón a Roma Gallardo

En su campaña, el youtuber se lanzaba directamente a atacar de manera personal al presentador de laSexta, con frases como: “Eres despreciable, eres un ignorante y un pobretón. Tu entorno cree que eres indigno. Por lo pronto puedes comerme la polla, es a la único que puedes aspirar”. Y a continuación, pasaba a difundir la supuesta historia detrás de Conspiranoicos:

“Hace un tiempo, una mujer le fue infiel a su pareja conmigo. Y resulta que esa persona va a hacer un programa en laSexta, a sabiendas que no son verdad esas cosas y que la gente de su programa y su propia ex se lo dijeron. Y todo porque es un cornudo y me tiene rabia”, decía Gallardo en su vídeo, asegurando que tiene una conversación con el propio Jokin e impulsando a sus seguidores a hacer viral, en el día del estreno, un hashtag para desacreditarle.

A estas afirmaciones respondió el aludido desde el plató de Atresmedia: “Así que se ha acostado con mi novia... Roma Gallardo, dos millones de seguidores en Youtube, propagador del odio y de mentiras (...) Desde que supo que salía en este programa ha empezado a esparcir esa historia”, comenzó diciendo.

Ya mirando a cámara, Jokin Castellón se dirigió directamente al creador de contenido: “Roma Gallardo habla de una conversación. Si existe, sácala. Es el momento. No hay miedo porque esa conversación no existe, y es otra mentira. Y a lo otro, a lo de mi novia, un matiz, un detalle. Dices que te acostaste con ella mientras estaba conmigo... acercad la cámara un segundito, hazme todo el zoom que puedas”, dijo, mostrando a los espectadores una pulsera del colectivo LGTBIQ+ que ya portaba en la rueda de prensa de presentación del programa, y señalándola con su dedo corazón sin añadir más palabras.

Así se construye y difunde una mentira

Tras esta respuesta directa, el presentador prosiguió desgranando cómo se construye y difunde una mentira, vertebrada en una campaña de acoso en redes: “Lo que ha hecho Roma Gallardo es la técnica habitual de esta gente, que es generar una campaña de descrédito, de odio, de mentiras. Hoy me ha tocado a mí, pero es muy habitual pedir que se ataque por redes a la gente y se pide”.

Gallardo lo ha pedido así, y desde ese momento mi Instagram se ha llenado de cuernos, de ciervos, de insultos, de amenazas y de su hashtag de 'cornudo'. Es su manera de acosar, de amedrentar. Y en cuanto uno de ellos lanza una mentira aparecen los palmeros clásicos“, contó, mostrando imágenes de los cientos de mensajes que se acumulan en su perfil de Instagram.

“Para asustar aún más también machacan en lo personal, generando que dudes de tu alrededor. Y conmigo lo han hecho”, añadió Jokin, mostrando más imágenes de Roma Gallardo en las que difundía que el entorno del presentador habla con él y “considera que eres despreciable”. “He preguntado por él a mi entorno y no le conocen. Pero lo que pretende con eso Gallardo es sembrar la duda, que cualquiera cuestione a sus amigos y familia, crear inseguridad y miedo”, comentó.

Tras estos ataques personales se pasa al nivel laboral, como también ha ocurrido con la campaña viral de Gallardo en la que hablaba de que “laSexta está desesperada y esa mierda de programa os va a durar dos días y medio”. “A mí el programa me está gustando. No tenemos miedo, aunque nos haya amenazado”, zanjó el presentador, mostrando también un vídeo de las amenazas del youtuber, que decía: “Como a causa de las mentiras de ese programa a mí alguien me haga daño, ojo cuidado. Se te va a caer todo el pelo”.

Después de la emisión de Conspiranoicos, Roma Gallardo respondió a través de sus redes sociales asegurando que “han colocado al pobre presentador una pulsera LGTBI que no lleva absolutamente en ninguna otra foto”. Pulsera que sí portó de manera visible en la rueda de prensa del programa, a la que asistió verTele. Además, el youtuber aseguró que la supuesta ex de Castellón le ha autorizado a publicar audios, y afirmó que “han construido bulos” contra él.