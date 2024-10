laSexta desmonta a los 'Conspiranoicos' con Jokin Castellón: “Iker Jiménez es buenísimo haciendo lo que hace”

Aunque ahora se le ponen muchos nombres (fake news, bulos, medias verdades, posverdad...), al final son mentiras, y con las redes sociales y el mundo digital están adquiriendo una importancia jamás vista a nivel mediático y social en todo el mundo. Una reflexión que ha preocupado a laSexta hasta el punto de decidir cambiar su línea roja desde no dar voz a los Conspiranoicos, hasta dedicarles un programa con ese nombre dedicado a desmontarlos y facilitar a los espectadores argumentos reales con los que rebatir sus falsas teorías.

El periodista Jokin Castellón, más que entrenado en estas lides cada día en laSexta Clave, conduce desde la noche de este jueves 3 de octubre este nuevo formato que ya en su presentación dejó clara sus bases, como incide el presentador en esta entrevista con verTele: “Conspiranoicos es servicio público, y es una forma de tener argumentos contra los que quieren extender el miedo”.

Cada semana el nuevo programa se fijará en una “conspiración” primero para “desvelar y desenmascarar, y después para dar argumentos con los que poder combatir”, cuenta Castellón, que asegura que su deber es hablar claramente de Alvise Pérez, del líder de Desokupa, de Llados, de Trump, o de Roma Gallardo; señalando y desmontando a “esa gente parecía que estaba en la sombra, y de repente están saliendo”. Y no lo hará él, sino en base a los datos, y apoyándose en un grupo de expertos en cada área como colaboradores que demuestren las mentiras.

Aunque Jokin Castellón deja claro que “Conspiranoicos no es un programa planteado como una competencia contra nadie”, se enfrentará cada noche de jueves al Horizonte de Iker Jiménez, un programa que precisamente se ha convertido en referente del magufismo por dar voz a esas teorías conspiranoicas y ser altavoz de personas a las que desmontará Conspiranoicos. Aún así, el presentador es políticamente correcto: “Iker Jiménez sabemos lo que hace, y para mí es el que mejor transmite muchas de sus ideas”.

Para los espectadores empezaste siendo Joaquín Castellón, y ahora eres Jokin Castellón. ¿Crees que puede haber polémica, como con las traducciones en el Congreso?

[Ríe] Me encanta... Para mi madre soy Joaquín, que quizá es la opinión que valga, pero mis compañeros soy Jokin. No tengo ningún problema porque me llamen de ninguna forma, incluso acepto “¡eh, tú”! con un grito. Lo importante es que te llamen en la vida, que te tengan en cuenta.

¿Pero televisivamente, mejor Jokin entonces? Para cuando escribamos las noticias...

Realmente el rótulo de los programas, y también la promo, pone Joaquín Castellón, pero luego la gente me llama Jokin. No le veo ningún problema a ninguna de las dos, y mi madre prefiere Joaquín, como dato que creo que es importante [ríe].

Fuiste uno de los ganadores del Pulitzer por la investigación de los Papeles de Panamá, y tras ser coordinador de investigación y datos en laSexta te asentaste en pantalla con laSexta Clave, donde sigues. ¿Viste ese salto a presentar como una evolución lógica, o como algo nuevo y alternativo?

No, evolución lógica no, fue una sorpresa absoluta. A mí me gusta hacer periodismo, y de repente pasar a presentar es una cosa que llegó y que me está divirtiendo mucho. Pero yo ante todo soy periodista, y me gusta contar historias. He trabajado en periódicos, he trabajado en radios... presentar es una forma más de hacer periodismo. Lo divertido está en la redacción. A mí me divierte, en el caso de laSexta Clave, todo el día previo hasta llegar a las nueve de la noche, lo que es preparar el programa, pensar las ideas, por dónde vamos a ir, qué historias vamos a contar, cómo las vamos a contar, qué me parece lo relevante del día... eso es lo más divertido. Presentarlo es un apartado más.

¿Conspiranoicos sí es una evolución más allá? Permite una preparación semanal, y a nivel personal es un salto como tu primer programa de prime time.

Es un salto, es una responsabilidad, es un reto... pero lo veo igual: algo con lo que hacer periodismo y divertirme un poco más. [Duda] Yyyyy... me estás poniendo ya una responsabilidad sobre los hombros que yo hasta hace diez minutos no tenía [ríe].

Se va a hablar de Alvise, de Desokupa... vamos a ser bastante nítidos en lo que queremos transmitir Jokin Castellón

¿Qué es Conspiranoicos?

Es un programa apasionante. Y lo que más me divierte es que me parece que es servicio público, y super útil en este momento en el que estamos. Eso es lo que me apasiona de este proyecto: vamos a ver las conspiraciones que hay detrás de las conspiraciones. Hay gente que quiere extender el miedo, ¿por qué? ¿Quién está detrás? ¿Qué mensajes lanzan, por qué lo hacen, cuánto ganan con ello? Son mensajes que lo que están consiguiendo es muchas veces deslegitimar o socavar instituciones, desde la democracia a nuestros valores, al periodismo, la política, la ciencia, la justicia... Y son mensajes que acaban siendo peligrosos, en muchos casos de homofobia, de transfobia, que pueden generar problemas de salud pública, o poner en duda si hay una conspiración electoral.

Es peligroso, es tóxico, y muchas de estas cosas acaban en violencia. Desde casos de emigrantes en España hasta lo que pasó en el Capitolio, o en Brasilia, que la gente asaltó las instituciones por mensajes y conspiraciones. O cómo un señor en Estados Unidos pensó que el partido demócrata de Hillary Clinton tenía a niños secuestrados y violados debajo de una pizzería, y entró con un arma. Es un nuevo peligro, que se amplía con las redes sociales, y Conspiranoicos primero va a desvelar y desenmascarar, y después va a dar argumentos para poder combatir.

Para ello vais a apuntar directamente a los que crean y/o fomentan esos bulos. Habláis de Alvise Pérez, del líder de Desokupa, de Llados, de Trump, de Roma Gallardo, de The Wild Project…

Sí, es una de nuestras bases, y es la labor del periodismo. Es nuestra responsabilidad señalar quién está lanzando estos mensajes, y cómo lo están haciendo. Se va a hablar de Alvise, de Desokupa... se habla directamente. En laSexta Clave siempre nos hemos caracterizado por hablar claro, y creo que en laSexta también. Y con Conspiranoicos también vamos a ser bastante nítidos en lo que queremos transmitir.

¿Y estás preparado, casi más a nivel psicológico, a la “poca aceptación” por decirlo así que los seguidores de esos magufos tienen en redes a que les desmonten?

Pero es que hay que hacerlo. Estoy seguro de que va a pasar, de que va a haber mensajes en redes, en Telegram, y lo que venga. Pero el periodismo es esto. Es nuestra labor, lo vamos a hacer lo mejor que podamos, jugando limpio, con la mayor rigurosidad posible, y dando la mayor luz posible a estos temas para que luego la gente pueda decidir. El periodismo al final es dar luz a la gente para que luego sepa qué votar, qué elegir. Que voten lo que quieran, que elijan lo que quieran, pero que tengan los argumentos más claros posibles, juguemos lo más limpio posible, para que puedan decidir.

¿Qué es para ti algo magufo?

No sé cómo definir lo magufo, no sé a qué se refiere el término. ¿Es como algo bizarro, extraño, descabellado?

En este contexto, se refiere más a usar conspiraciones y teorías absurdas para sacar un rédito de ellas, aunque sea de audiencia.

Es que puede parecer que hay teorías absurdas. Si te dicen “hay reptilianos”, “la Tierra es plana”, “nuestros políticos son clones”... parecen teorías locas, descabelladas, absurdas, pero en realidad son peligrosas también. Porque lo que hacen es deslegitimar. Esas teorías te llegan por el móvil, o por el Telegram, con el mismo formato que otra noticia real. Y lo que hace es que luego, cuando tú cuentas una noticia real argumentada, con datos, con fundamento, alguien te puede decir: “Ya bueno, pero también hay quien dice que la Tierra es plana”. Y son argumentos con los que no puedes rebatir. Incluso la más loca, también es peligrosa. Todo lo que sea mentira y generar miedo, es peligroso.

Claro que a Iker Jiménez le va a preocupar que haya conspiraciones Jokin Castellón

Los jueves competirás contra Iker Jiménez en Horizonte, un programa criticado precisamente por dar pie, voz y altavoz a este tipo de bulos. ¿Para ti es así?

Iker Jiménez sabemos lo que hace, y para mí es el que mejor transmite muchas de sus ideas, el que mejor cuenta muchas de sus ideas... Creo que es buenísimo haciendo lo que hace. Ante esta pregunta, mi respuesta es: hay hueco para todos, y se ha demostrado ahora, los últimos días en televisión, que todos estamos aportando a que cada vez más gente se sume a ella. Y en el caso de Iker Jiménez yo estoy también seguro de que las conspiraciones que acabo de contar también le tienen que preocupar. Claro que le va a preocupar que haya conspiraciones que puedan ser tránsfobas, homófobas, problemas de salud pública... Sólo puedo decir que yo encantado, cuanta más competencia mejor.

Pero sabes que será una competencia con morbo. ¿Ha sido buscado enfrentarse el jueves, aunque Conspiranoicos llevase en mente un año?

Llevamos un año trabajando en esto. Y desde luego lo nuestro no es un programa que se ha planteado como una competencia contra nadie, sino que es un programa en el que queremos desvelar algo que nos preocupa en esta cadena desde hace ya tiempo. Vas viendo lo que pasa alrededor, y te preocupa. Y son las conspiraciones, y esa gente que parecía que estaba en la sombra, y de repente están saliendo.

'Conspiranoicos' no es un programa planteado como una competencia contra nadie Jokin Castellón

¿Qué esperas de Conspiranoicos, y cómo animarías al público a verlo?

Conspiranoicos es servicio público, y es una forma de tener argumentos contra los que quieren extender el miedo.