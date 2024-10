La camiseta de un concursante de 'Saber y ganar' en homenaje a los 7.291 muertos en las residencias de Ayuso

La emisión de este domingo 29 de septiembre de Saber y ganar ha trascendido más de lo habitual. Y no por un bote o un hito de alguno de sus concursantes históricos, sino por el mensaje que el participante Manel se lanzó a lucir en la televisión pública a través de su camiseta, y que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

El aspirante, que acumula más apariciones con Jordi Hurtado en los especiales por equipos del concurso de La 2, eligió para esta emisión dominical portar una camiseta negra con una inscripción en el pecho: 7291. Una cifra que se corresponde con el número de mayores muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la COVID-19 con la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Manel fue presentado junto a su equipo rojo como es habitual en Saber y ganar, y no hubo mención alguna a este detalle de su indumentaria. Sin embargo, ese simbólico número estuvo presente durante toda la emisión cada vez que el concursante aparecía en pantalla.

La camiseta de Manel en La 2 no pasó inadvertida entre los espectadores del concurso, que no tardaron en compartir en redes sociales su homenaje. Un tributo silencioso a los ancianos que murieron en residencias de la Comunidad de Madrid por los protocolos que establecieron que aquellos que no tuvieran seguro privado no debían ser trasladados a hospitales.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que un invitado o participante en un formato de la TV pública lanza algún tipo de mensaje a través de su vestimenta o indumentaria con total libertad. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio Bárbara Rey intervino en Lazos de sangre con una pulsera que rezaba “Gobierno dimisión”.