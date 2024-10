Tamara Falcó sale en defensa del rey emérito en 'El Hormiguero' y lamenta la “traición” de Bárbara Rey

La mesa de actualidad de El Hormiguero volvió a tener gran protagonismo en la entrega de este jueves 3 de octubre. La tertulia moderada por Pablo Motos con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó se extendió durante la última media hora de programa, tras la entrevista de Omar Montes. En esta ocasión, el tema central esta semana quedaba más que claro: la relación entre el rey emérito Juan Carlos I y Bárbara Rey, que ha centrado los magacines durante la última semana.

Y si por algo ha destacado la conversación ha sido por la defensa férrea realizada por Falcó del monarca.

Con el aviso de nuevas grabaciones de audio a la espera de ser difundidas en próximas horas, la mesa de El Hormiguero abordaba el caso señalando la “imprudencia” del emérito. “Los audios no aportan gran cosa que no supiéramos hasta ahora. Los que dicen que van a salir serían más interesantes si dijeran que pudiera haber algún tipo de vinculación del rey con el 23F. Es lo único que me parecería relevante”, comentaba Del Val, que planteaba una idea: “¿Por qué tendemos a pensar que la gente en privado está diciendo la verdad? Porque no tiene por qué”, decía, y recordaba la “incontinencia verbal” del aristócrata para refrendarlo. “A lo mejor lo que dice en los audios no es exactamente verdad”.

“Lo triste” de la traición, según Falcó

Después de que Nuria Roca advirtiese que las grabaciones de la vedette con el rey tenían un cariz “periodístico”, la marquesa tomó la palabra con aire indignado. “Ella le está intentando sonsacar todo lo que puede [en el audio]”.

No tardaba en tomar la palabra de nuevo para cuestionar a la artista, eximiendo de toda responsabilidad a Juan Carlos I. Después de que Cristina Pardo criticase nuevamente la imprudencia del que era jefe de estado al hablar de asuntos de gravedad y esa sensación de “impunidad”, Falcó recriminaba a Bárbara Rey: “Lo triste es que, al final, una persona que piensas que es de tu confianza te traicione así”, dijo, enfatizando que la vedette estaba grabando a alguien sin su consentimiento.

Juan del Val llamó la atención sobre la idea de estas grabaciones como “seguro de vida” de Rey, algo que tachó como lamentable. “Eso no se lo hacen a cualquiera”, remachó Falcó, que terminó su intervención sin hace crítica alguna al rey, como sí hicieron el resto.