'Gran Hermano' ya tiene a sus 17 concursantes definitivos, tras expulsar a su villana: “Has sido una gran decepción”

“Ahora sí habéis hecho historia, sois los 17 elegidos por la audiencia. Sentíos muy orgullosos” decía Jorge Javier Vázquez a todos los concursantes que se quedaban en la casa de Guadalix, ahora sí, como parte del casting definitivo de Gran Hermano 2024.

Lo hacía tras la expulsión de Elsa, el pasado domingo, y tras la segunda expulsión de este jueves que se decidía por los “ocho millones de votos” del público: Maite fue la perjudicada.

Los primeros salvados habían sido Óscar, Violeta, Javier, Lucía, Ruvens y Jorge. Y en esta quinta gala se les sumaron Vanessa, Manu, Daniela, Adrián, Nerea, Luis, Maica, Silvia, Edi, Juan y Laura.

“Hoy empieza un nuevo Gran Hermano”, aseguraba el presentador que recibió en plató a la expulsada y aún guardaba alguna sorpresa más para las nominaciones de la noche.

Así se salvaron los 17 y descubrieron a la expulsada de la noche

Para descubrir a los 17 escogidos por la audiencia, Óscar, Violeta, Javier, Lucía, Ruvens y Jorge se quedaban en el salón de la casa, y el resto acudía a la sala de expulsiones.

Allí, Jorge Javier fue anunciando a los salvados por la audiencia. La primera fue Daniela que reaccionó con lágrimas de alegría y abrazándose a sus mayores apoyos. “Gracias a todos los que confiaban en mí, aunque no confíe ni yo”.

Le siguieron Adrián, Nerea, Silvia, Luis y Maica. Casi todas ellas lloraron de emoción, mientras que los chicos se contentaban con el agradecimiento al público. Más tarde se salvaron Edi, Juan y Laura.

De forma que en la sala solo se quedaron Vanessa, Maite y Manu. Momento en el que Jorge Javier desveló a la expulsada de la noche: “Uno de vosotros no está entre los 17 elegidos. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Maite”.

Ella acataba la decisión: “Me lo esperaba, por una simple cagada que hice el otro día, pero rectificar es de sabios y me quedo con los valores que tengo, la mujer empoderada que soy. Soy una gran concursante, sin pelos en la lengua, sin victimismos y me llevo grandes amigos”.

Jorge Javier, sin piedad con Maite: “Has sido maleducada, poco empática y cruel”

Jorge Javier acudió a buscarla hasta el parking de Mediaset, donde le abrió la puerta y al recibirla le soltó: “A la audiencia no le ha gustado absolutamente nada tu participación, tenemos muchas cosas de las que hablar”.

Cuatro semanas después de su entrada a la casa, Maite llegaba a plató como segunda expulsada y lo primera que escuchaba era la crítica del presentador: “Has sido una gran decepción, te has convertido en una persona maleducada, poco empática, cruel en muchas ocasiones, cero autocrítica y un empecinamiento en ser como tú eres y no escuchar absolutamente a nadie”.

Ella le escuchó con la cabeza alta y respondió todo lo contrario: “Me considero una persona honrada, humilde, pura”.

Tras enseñarle vídeos de ella burlándose de Óscar: “Se quiere ver lo feo de mí, una pequeña parte de mí porque es pequeña con el gran corazón que tengo”. Al no escuchar ninguna autocrítica, Jorge Javier le dijo lo que pensaba: “Feo lo tuyo y feo los que te reían las gracias porque te ha llevado a esa debacle de concurso. Si hubiera alguien que te hubiera querido te hubieran sentado y frenado”.

También le mostraron los comentarios despiadados que había tenido hacia Violeta: “Pedir disculpas por la frase hecha, no tiene más significado. Me creí a Edi y me he dejado llevar por las sensaciones”. A lo que Jorge Javier criticó: “¿Qué más os daba si había beso o no? Nadie se merece ese juicio que le hicisteis en la habitación”, sentenció.

Finalmente, cuando Maite pudo despedirse de la casa se dirigió solo a Laura, Ruvens, Edi y Manu. Y, aunque Jorge Javier le insistió en aprovechar más el tiempo, rechazó hablar con nadie más. Por lo que el presentador acabó lamentando: “Has tenido una oportunidad de oro para disculparte con alguien, no has sido capaz de desprenderte de tu coraza y decir 'qué mal lo he hecho'. Esto es una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos, aprovéchala”.

Lista de los 4 nominados de la semana

Para las nominaciones, el programa aún tenía guardadas sorpresas. A los 17 concursantes les pidieron que se juntaran en grupos de tres y los dos que quedaran sueltos serían nominados de forma directa.

Así, los tríos se formaron conscientemente entre Maica, Óscar y Daniela; Jorge, Lucía y Silvia; Ruvens, Manu y Laura; Violeta, Nerea y Luis; Juan, Edi y Adri. Pero en el último segundo, las gemelas prefirieron salvar a Vanessa y dejar solo a Jorge junto a Javier.

Ellas argumentaron que tenían más relación con la cantante. Mientras que Jorge lamentó otra cosa: “Al final son cosas que pasan. Esperaba que Violeta me apoyara porque hemos estado juntos desde el principio”.

Violeta se defendió: “Yo simplemente estaba al lado de Nerea y Luis y me han dicho si estaba con ellos. Y pensaba que él iba a estar con Lucía y Silvia”, explicó refiriéndose a que el cambio fue a última hora, pero aún así algo se rompió entre ellos.

Además, los 15 jugaron a la primera prueba de inmunidad que ganaron Ruvens, Laura y Manu. Pero entre ellos tuvieron que decidir cuál sería el inmune. Solo podía ser uno y escogieron que Manuel.

Tras las nominaciones en grupos de tres, la lista negra la ocuparon: Javier, Jorge, Laura y Vanessa. Pero como Laura había sido la “big bro” de la semana, se salvó a ella misma de las nominaciones. Por lo que a la lista de nominados se sumó Juan: Javier, Jorge, Juan y Vanessa.