'Gran Hermano' anuncia la baja de Laura Madrueño en el 'Última hora' de esta semana y elige a su sustituto

Los Gran Hermano: Última hora de la semana que arranca este lunes 30 de septiembre contarán con la figura de un nuevo presentador ante la ausencia puntual de Laura Madrueño, que no podrá estar al frente del espacio ni lunes ni miércoles y que será relevada por Frank Blanco.

Así lo anunció este domingo el reality, que aprovechó la emisión del Debate con Ion Aramendi para dar a conocer a su público esta novedad temporal. Y lo hizo con un vídeo en redes sociales en el que el presentador sustituto y el titular de las galas dominicales bromean sobre este paso al frente de Blanco.

“El lunes y el miércoles os espero yo en el Última hora. No lo contaré igual de bien que Ion, pero estaremos ahí”, comenta el también colaborador de los Debates, al lado de su compañero. “Ni [igual de bien] que Laura, que esta semana no puede”, agrega Aramendi, sin dar más explicaciones sobre la ausencia de Madrueño. “Y no te creas menor, eres mayor”, añade el vasco, como signo de buena sintonía con el catalán.

Las razones de la falta de Laura Madrueño al frente de Gran Hermano: Última hora no han trascendido, pero sí concretan que tendrán lugar “esta semana”. Es decir: la también conductora de Supervivientes no presentará el espacio de access prime time ni este lunes 30 de septiembre ni el miércoles 2 de octubre a las 22:00 horas, y Frank Blanco asumirá el mando los dos días. Si nada cambia, la responsable de la meteorología en Telecinco volverá el 7 de octubre.

Por lo demás, y tras vivir este domingo en el Debate la primera expulsión de la edición, Gran Hermano sigue su curso con normalidad esta semana con las siguientes citas con su público: