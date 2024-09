'Gran Hermano' ya tiene a su primera expulsada ante el asombro de la casa y la alegría de plató: “¡No me lo puedo creer!”

“Esta va a ser una de esas noches que algunos no podrán olvidar” advertía Ion Aramendi al arranque de la cuarta gala de Gran Hermano 2024, en la que vivieron la primera expulsión definitiva de la edición: la de Elsa Mateos.

Al descubrir la decisión de la audiencia, casi todos los concursantes se quedaron asombrados al no estar en sus quinielas. Entre ellos tildaron la salida de “injusta” y “sorprendente”, y transmitieron su desconcierto. Todos, excepto Óscar que sí la sintió como “justa”.

Pero mientras en la casa de Guadalix no entendían lo ocurrido, en plató elogiaban la elección del público y la oportunidad del programa de permitirle conocer a los concursantes durante más tiempo, para expulsarles con argumentos. “Un aplauso a España que ha aprendido a votar”, gritaba Belén Ro y todos los presentes la seguían.

Todo ello, en una noche en la que mostraron la ruptura de la relación entre Violeta y Edi, los celos de Adrián por Maica y el aislamiento cada vez mayor de los compañeros con Óscar.

Elsa, primera expulsada definitiva de la edición

Tras reunir a los 19 concursantes por primera vez en la casa y permitir que la audiencia decidiera el casting definitivo, Aramendi les informó de cuáles habían sido los menos votados para permanecer en la casa: Maica, Maite, Elsa, Adrián, Jorge, Vanessa, Manu, Juan y Laura.

Por lo que los escogidos para continuar fueron Ruvens, Silvia, Nerea, Luis, Violeta, Edi, Daniela, Javier, Lucía y Óscar. Este último se llevó los aplausos del público al conocer su continuidad.

Los 9 en peligro hicieron sus maletas y se trasladaron a la sala de expulsiones. Allí, la primera en salir de la habitación fue Maica, que lo celebró. Pero la siguiente noticia fue directa al grano:

“La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Elsa”, unas palabras que dejaron atónitos a todos sus compañeros. Incluso a ella que así lo admitió: “Sinceramente no me lo esperaba, pero estoy tranquila porque he sido yo en todo momento. Estoy orgullosa de mí, estoy feliz de la persona que soy, soy transparente”.

La expulsada también se preguntó por la razón que había llevado a tomar tal decisión: “La audiencia tendrá sus motivos y me gustaría salir de dudas de qué es lo que no ha gustado, porque me da rabia, quería llegar hasta el final pero estoy convencida de que me esperan cosas enormes fuera”, aseguró.

Al conectar con la casa, ya sin Elsa, muchos de sus compañeros confesaban su sorpresa a Aramendi: “Estoy descuadrado”, “no me parece justo”, decían varios. Mientras Óscar era el único que transmitía lo contrario: “A mí no me ha sorprendido y me parece justo. Vivimos algunos episodios, ella contaba una versión y yo apelaba a otra, y al final todo se ve. Es lo que siento ahora mismo”.

Ante el desconcierto de los inquilinos de la casa, Aramendi les recordó lo siguiente: “La gente ha visto todo y durante más tiempo que en ninguna otra edición. Tened en cuenta que el público ve exactamente lo que hacéis, ni más ni menos”.

Elsa, en plató habló de Edi, Óscar y las mellizas

Por primera vez la puerta del plató se abría para recibir a una expulsada. Elsa llegaba y corría a abrazar a su defensora y amiga. Allí, al sentarse frente al presentador, ella continuó expresando su incredulidad: “He sido yo misma, clara, no entiendo qué ha pasado. Mi carácter igual, que soy muy directa”, intentó entender.

Para resumirle las razones por las que está fuera y no dentro, Belén Ro se las enumeró rápidamente: “No has dejado fluir las relaciones entre amigos libremente, has roto cualquier atisbo de cariño entre posibles parejas, has delatado a una compañera y no has tenido el valor para reconocérselo a ella misma. Sabías que se ponían celosas las chicas y has seguido, no has tenido respeto por nadie”.

A lo que ella respondió que siempre es así con todos sus compañeros, que los trata a todos por igual: “Creo que hay que cambiar la mentalidad, hay que abrir la mente. He sido igual de cariñosa, afectiva y atenta con todos por igual”.

Sobre Óscar lamentó que cuando tuvo comportamientos malos con otras compañeras, ella se los señaló: “Siempre he sido sincera con él, pero cuando nos separaron la gente que volvió me dijo que a las espaldas me puso fina”. Otro de los enigmas por los que le preguntaron fue el de delatar a las mellizas y no confesarlo: “En el momento en que lo hice sentí que era un juego y cuando Jorge Javier dijo que estaba expulsada, no sabía que tendría esta repercusión. Me sentí mal”.

Para acabar, ella aseguró que “no” le gustaba Edi: “Edi llama la atención, es guapo...” y ahí lo dejó mientras los colaboradores aseguraban que sí se sentía atraída y ella sonreía, sin negar ni confirmar.