'Fiesta' preguntó de forma directa a Kiko Jiménez por los rumores de embarazo de Sofía Suescun

Uno de los rumores que se han propagado estos días, tanto en redes como en televisión, es un supuesto embarazo de Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

Tras la participación de ambos en Supervivientes - uno en la edición 2024 y el otro en All Stars- y su conflicto con Maite Galdeano, los influencers se han convertido en protagonistas del universo Mediaset, por lo que cada paso que dan es analizado en sus programas.

Conscientes de ellos, ambos han bromeado con el asunto en sus cuentas oficiales, con stories en los que mostraban pañales o frases con doble sentido como “ha sido a la primera”.

Por todo ello, este domingo, Fiesta sentaba a Kiko frente a Emma García y Alejandro Albalá - ex pareja de Suescun- para preguntarle directamente por las habladurías: “¿Me veis cara de padre? ¿Se me ha puesto cara de padre de repente?”, ironizaba el novio.

Para después ser más concreto: “Tengo que decir que es falso. No sé de dónde ha salido la noticia. De repente, salta la noticia sin contrastar, porque esa es la moda ahora de repente, decir 'exclusiva' sin contrastar. Es muy sencillo, pueden llamar a Sofía o me pueden llamar a mí, yo descuelgo el teléfono y tan amablemente te digo 'oye, es falso' y no pasa, se zanja el tema... pero debe interesar más dar una noticia falsa”.

Preguntado por si les gustaría: “Es una noticia que sería bonita en el caso de ser real, pero claro...”, lamentó Kiko sobre que se lancen rumores así ensuciando la opción real. Así como también aseguró que no entra en sus planes por el momento.

Mientras que Albalá aseguró que sabía la reacción que había tenido Maite Galdeano al enterarse del rumo: “¡Tenía razón! Ahora la boda, ahora el niño, ahora el no sé qué”, opinó que podría haber dicho.