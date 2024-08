Telecinco se vuelca con los “problemas” de Maite Galdeano pese a los avisos por su salud mental

Telecinco sigue volcándose con el conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun. Pese a los avisos sobre salud mental y el propio mensaje de la joven en el que hablaba del “problema” que tiene su madre, Mediaset no ha parado de llenar sus contenidos con este asunto y de perseguir a la mujer, produciéndose dos desagradables momentos ante las cámaras.

Después de mostrar en TardeAR cómo Maite se derrumbaba, Fiesta conectaba este domingo con Murcia, región a la que se ha desplazado Galdeano tras dejar la casa de Sofía, que durante estos días no ha parado de publicar imágenes y vídeos en sus redes, disfrutando de sus vacaciones.

Allí, una reportera persiguió a Maite por un paseo marítimo en el que la televisiva se encontraba con su perro. Pese a la insistencia de la periodista, Galdeano optó por no responder a ninguna cuestión e impactó al proferir algunas palabras en otros idiomas.

Fiesta también convocó a Alejandro Albalá, ex de Sofía, para que contase su experiencia con Maite. El joven, habitual enemigo de Kiko, sorprendió al mostrarse empático con la pareja, asegurando que Maite a él le hizo “cosas muy fuertes”.

“Fue insoportable. Es muy duro convivir con esa mujer, yo viví momentos con ella muy desagradables. Estar yo en el baño duchándome y entrar ella así sin venir a cuento, eso lo hacía mucho y yo alucinaba. Me llamaba atontado y de todo, yo por respeto a mi novia no decía nada, pero he vivido cosas muy heavies”.