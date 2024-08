Kiko Jiménez llora al desvelar el origen de la ruptura entre Sofía Suescun y Maite Galdeano: “Ella tiene un brote de celos”

Ha estallado la guerra en la familia Suescun Galdeano. En la madrugada del miércoles al jueves 15 de agosto, Maite Galdeano sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de vídeos en sus redes sociales en los que estallaba contra su hija Sofía y su yerno Kiko Jiménez, acusándolos de haberla echado de su casa. Horas más tarde, el andaluz se sentaba en el plató de Fiesta para dar más detalles de lo ocurrido y dar su versión de esta inesperada ruptura de la pareja con la 'matriarca' del clan.

“Mi hija Sofía me ha echado de casa, todo abducida por el ser que tiene al lado. Es un tío frío, calculador, nada de empático con nadie y un chantajista emocional. Es un envidioso compulsivo de mi cariño hacia mi hija. Echarme de casa no tiene ningún sentido”, aseguraba Galdeano en unas historias de Instagram en las que acusaba a Kiko de tener “manipulada” a la ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018.

Ante el revuelo generado, Sofía Suescun decidió publicar un comunicado, también en su perfil de Instagram, en el que se pronunciaba sobre el conflicto: “Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. No sé por dónde empezar, son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites”, empezaba diciendo la joven, señalando que “todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas”.

“Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte”, añadía, prometiendo “priorizar mi felicidad y mi tranquilidad”.

Kiko Jiménez rompe a llorar en 'Fiesta'

Fiesta no quiso perder la oportunidad de aprovechar esta polémica para nutrir de contenidos su emisión en la tarde del festivo nacional de este jueves y sentó a Kiko Jiménez en su plató para que respondiera a todo lo que Maite ha dicho sobre ellos. El andaluz comenzó reconociendo estar “mal” por todo lo que ha pasado, aunque admitió que “la que más me preocupa es Sofía”.

Acto seguido, Jiménez defendió entre lágrimas que él no había tenido nada que ver en la decisión de Sofía de expulsar a su madre de su domicilio: “Yo no he echado a nadie de casa. Tengo mi casa y no vivo con Sofía. Siempre he respetado la relación entre madre e hija. Ella tiene un brote de celos y no quiere a nadie que se acerque a su hija. En ese brote dice barbaridades que duelen porque yo también tengo madre”, señaló, recalcando lo “durísimo” que es para Sofía ver que su madre actúa de esta forma. De la misma manera, aseguró que cuando Sofía y Maite discutieron él se encontraba trabajando, precisamente en Fiesta.

En la línea del comunicado de Sofía Suescun, Kiko declaró que el de Maite Galdeano “es un tema muy delicado que debería ponerse en manos de profesionales”: “Cuando pase algo nos echaremos las manos a la cabeza”, afirmó al tiempo que Verónica Dulanto y Frank Blanco, presentadores sustitutos de Emma García en el programa de Telecinco, le preguntaban si tenían pensado denunciar a su suegra. “Estamos estudiando todo lo que Maite está diciendo. No solo lo que dice en público, sino lo que dice en privado que es incluso mucho más grave”, deslizó el tertuliano, insistiendo en que todas las acusaciones que Maite ha lanzado contra él en redes sociales “es totalmente falso”.

El origen de la ruptura entre Maite y Sofía

Los colaboradores del magacín de Mediaset preguntaron entonces a Kiko por el origen del conflicto entre madre e hija. El joven aseguró que todo terminó de estallar hace unos días, cuando Sofía intentó tener una conversación con Maite en la que le pedía que le diera su espacio y le dejara vivir su relación con Kiko Jiménez “con intimidad, como cualquier pareja”: “Sofía le dijo a su madre que necesitábamos poner tierra de por medio y ella no lo respetó. En ningún momento Maite llamó a la Guardia Civil, ella hizo algo que nunca debería haber hecho y saltaron las alarmas y automáticamente se dio aviso a la Guardia Civil y a la Policía. Maite saltó la valla de nuestra casa”, desveló, explicando por qué se tuvieron que personar varios agentes en su casa.

“Está intentando hacernos daño porque ella no está bien y lo ha dicho Sofía, se le está dando voz a Maite a través de las redes sociales y ella necesita ayuda, su hija ha puesto todos los medios posibles para que se deje ayudar pero se niega, y nos está haciendo mucho daño a todos, no solo a su hija, también mi familia está sufriendo por todo esto”, declaró.