'Fiesta' pone en aprietos a Marisa Martín Blázquez, acusada de publicar una foto falsa en sus redes: “¿Nos la has colado?”

Fiesta vivió este domingo un surrealista “giro de guion” por una fotografía. ¿Su protagonista? Marisa Martín Blázquez, que ha llamado la atención en redes sociales por sus idílicas vacaciones, pero sobre todo, por el esbelto cuerpo que luce a sus 59 años. El magacín de Telecinco abordó el tema con la propia periodista deteniéndose en una de las imágenes que ha publicado en su perfil de Instagram. En ella aparece tirándose al mar sin más ropa que una braga de bikini. Un escaso vestuario que permite ver las piernas y los glúteos que supuestamente ha esculpido en el gimnasio.

“Es el desnudo más estupendo del verano”, “no es una sirena, es Marisa” o “ la foto del verano” fueron algunos de elogios que Frank Blanco dedicó a la instantánea. El presentador quiso saber más sobre la imagen, así que preguntó a su protagonista por el lugar en el que fue tomada. “Este verano he estado costeando por la zona de Levante, toda la zona de Valencia y Alicante, y luego Ibiza y Formentera. Me parece que esta es de aguas de Formentera”, dijo Martín Blázquez con ciertas dudas. “No le da importancia a la foto. Ni se acuerda”, señaló Blanco.

“Entonces, ¿nos la has colado?”

A partir de ese momento, la cosa empezó a torcerse inesperadamente. A la redacción de Fiesta empezaron a llegar mensajes diciendo que la foto no era de Marisa, sino que llevaba tres años publicada en Pinterest, una conocida plataforma de imágenes online. “Todas las fotos de este verano están cogidas de un banco de imágenes. Todas, todas. Sin parar”, respondió con ironía la 'acusada'. Pese a este comentario inicial, la periodista alimentó la duda al no negar tales acusaciones. “Que cada quien piense lo que quiera, que repasen mi cuenta de Instagram y vean si yo puedo o no puedo tener ese cuerpo”, fue su respuesta más 'contundente'.

Poco después, Verónica Dulanto le mostró los mensajes que habían llegado al equipo del programa, los cuales demostraban, supuestamente, que la imagen de Marisa no era realmente suya. La tertuliana reconoció que la que había llegado a la redacción y la suya eran iguales, lo que llevó a Frank Blanco a hacer la gran pregunta: “Entonces, ¿nos la has colado?”. “A ver, a veces si no puedo subir alguna foto en algún momento determinado, también puedo tirar de fotos antiguas que luego elimino de Instagram”, explicó, sin mucho convencimiento, la propia Marisa, que no terminaba de confirmar ni de desmentir las sospechas, solo a encogerse de brazos: “Yo voy a ser como la Barbie, no hablo de mi vida privada”.

“¡La madre que te trajo, Marisa!”, exclamó Verónica Dulanto, que estaba alucinando tanto como el resto de sus compañeros. “No esperaba que llegásemos a este punto”, reconoció Frank Blanco. “¡Madre mía, qué giro de guion!”, añadió la propia Dulanto. Al final, Marisa Martín Blázquez se comprometió por iniciativa propia a llevar el jueves (ese día es festivo y Telecinco emitirá Fiesta en vez de su programación habitual) la foto original. Así, se saldrá finalmente de dudas.