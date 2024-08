'Socialité' pierde a otra reportera, que se despide del programa en su nueva etapa con recuerdo a La Fábrica de la Tele

Continúan las turbulencias en Socialité dos meses después de que el programa iniciase una nueva etapa en Mediaset. El espacio de corazón ahora presentado por María Verdoy y Antonio Santana ha sufrido la marcha de otra redactora, que sigue los pasos de su exdirector Javi de Hoyos -que dio el salto a Ni que fuéramos Shhh- y de su compañero Arnau Martínez -que fichó por Espejo Público-, poniendo fin a su andadura en el formato.

Se trata de Gema Mirón, periodista que se unió al equipo del programa un 11 de agosto de 2022 y que precisamente este domingo, cuando se cumplían exactamente dos años de su debut, ha anunciado su marcha a través de sus redes sociales: “Mi primer Socialité fue el 13 de agosto de 2022. Solo dos días antes entraba a la redacción con el miedo y la ilusión a partes iguales”, empieza diciendo en una emotiva publicación.

Un adiós con mención a La Fábrica de la Tele

“Llevaba tiempo sin hacer directos y era la primera vez que tenía que hacerlo lo más natural posible. Esto no iba de política, ni de sucesos... ¡Estaba acojonada!”, ha declarado en una publicación de Instagram en la que comparte varias fotografías junto al resto de sus compañeros.

“Este tiempo he aprendido y disfrutado tanto. Así que no tengo dudas y sí muchas pruebas de que, hasta el momento, es la mejor etapa profesional de mi vida. Ahora con muchísima nostalgia, 'me voy de viaje', pero llena de orgullo y satisfacción por haber sido una socialitera”, asevera, antes de dar las gracias a la anterior productora del programa por darle esta gran oportunidad.

“A La Fábrica de la Tele, a Fénix Media, a todos mis jefes por confiar en mí y a cada una de las personas que ha compartido un frame conmigo... ¡Gracias por tanto!”, sentencia, haciendo no sólo alusión a la compañía de Christian Gálvez que ahora está cargo de Socialité, sino a la antigua productora liderada por Adrián Madrid y Óscar Cornejo -ahora en Ni que fuéramos Shhh con Fabricantes Studio SL- y que era responsable del formato antes de su ruptura definitiva con Mediaset.