De 'La Fábrica de la Tele' a 'Los Fabricantes Studio SL': la nueva productora ya está registrada

Aunque la ruptura definitiva de Mediaset España y La Fábrica de la Tele, que iba a provocar que la productora dejara de existir, se anunció para finales de 2023, ya recogimos que sus caminos han seguido unidos en el comienzo de este año 2024 tanto en Socialité como en Todo Es Mentira. Pero sus dos creadores, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, ya tienen planificado su futuro profesional.

Como explica El Confidencial Digital, los productores y creadores de formatos como Sálvame y el Deluxe para Telecinco, o el más reciente Sálvese quien pueda para Netflix, ya han registrado su nueva productora. Se llama 'Los Fabricantes Studio SL', y fue constituida el 22 de enero. La nueva compañía inició su actividad el pasado 28 de diciembre con un capital social inicial de 3.000 euros, y como también demuestra el citado medio así constata en documento público.

De hecho, comparte domicilio social con La Fábrica de la Tele, que sigue activa, y como productora tiene el mismo objeto social: “Creación, producción, edición, distribución y comercialización de películas, reportajes, informativos, magazines o cualquier otro formato para su difusión en televisión, intemet, cine o cualquier otro medio audiovisual y radiofónico”.

Adrián Madrid y Óscar Cornejo aparecen como administradores solidarios, mientras que los apoderados son Miquel Ramells y Francisco Javier Torres, ambos directivos también de La Fábrica de la Tele. Ramells, como explica ECD, se inicia como apoderado tras entrar en La Fábrica en el año 2009 y ser director de producción de Sálvese quien pueda y Cuentos Chinos. Torres ya era apoderado de La Fábrica desde 2012, y mantendrá esa labor en la nueva productora.

De momento, 'Los Fabricantes Studio SL' no tiene ningún proyecto conocido, y de hecho mientras avanza su creación aún convive con La Fábrica de la Tele, ya que por alguna razón (que no ha sido comunicada por ninguna de las dos partes) la productora sigue encargándose de Socialité y de Todo Es Mentira para Mediaset, y por lo tanto no ha cesado su actividad.