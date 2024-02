'GH Dúo' se cargó a dos pájaros de un tiro en la expulsión “más humillante”, que separó a todas las parejas

GH Dúo arrancó su “nueva etapa” con la doble expulsión prometida y el inicio de la “lucha individual” por parte de unos concursantes que dejaron de jugar en pareja.

El primero en marcharse fue Marc Florensa, que provocó la culpabilidad de Ana María Aldón por meterlo en la lista negra. Y el segundo en abandonar la casa fue Efrén en una votación “de lo más humillante”, comentaron en la casa, porque la audiencia escogió al que más sobraba sin tener que ceñirse a los nominados. Es más, ese segundo expulsado no tuvo ni entrevista en plató.

Además, durante esa segunda e inédita votación el programa informó de que tenía “problemas técnicos” que solucionaron y dieron más tiempo para seguir votando.

Así, Marta, Manuel y Asraf se salvaron hasta dos veces en una misma noche. Eso sí, ahora están todos solos ante el peligro.

Adiós a Marc en la primera expulsión

Manuel, Marc, Marta y Asraf eran los nominados de la semana - tras la salvación de Lucía el martes- por lo que se despidieron de sus compañeros y acudieron a la sala de expulsiones. Allí, los dos primeros en salvarse fueron Asraf y Manuel.

El duelo final (o eso creían) quedó entre Marc y Marta. Dos amigos que se abrazaron para escuchar el veredicto: “La audiencia ha decidido que el expulsado sea Marc”.

El primer expulsado de la noche es @marcflorensa. ¿Os lo esperabais?



🔁 Se veía venir

❤️ Yo pensaba que se iba Marta#GHDúoGala4 pic.twitter.com/ucuRxGlVlM — Gran Hermano (@ghoficial) 1 de febrero de 2024

Ella ni lo celebró: “Estoy contenta por mí pero la casa no va a ser la misma sin él. Qué injusto, de verdad. Vais a tener un colaborador estrella allí, os vais a reír mucho”. Mientras él tranquilizaba a su compañera: “Yo estoy contento porque está ella dentro”.

A Marc le permitieron ver la reacción de Ana María al ver que volvía Marta a la casa pero no su antiguo representante. Ella se echó a llorar por sentir que había sido culpa suya la expulsión. “Él es un tío muy divertido, y sabía que me lo iba a pasar muy bien aquí con él, pero ahora mismo me siento muy culpable”.

Efrén y Marta, enfrentados hasta el último momento

Seguidamente, el programa pidió a todos que se sentaran y les informó de que dejaban de existir las parejas. Algo que celebraron. Pero la siguiente noticia no fue tan positica: la audiencia estaba votando a un segundo expulsado de entre todos los de la casa.

Todos tuvieron la oportunidad de parar la votación si se ponían de acuerdo en expulsar a uno de ellos. Pero no fue posible, por lo que Marta Flich empezó a salvar según los menos votados por el público.

“Debe salvarse Ivana, Elena, Manuel, Mayka”, dijo como los primeros cuatro que saltaron de alegría. Les siguieron Asraf, Lucía, Keroseno y Ana María. Dejando a solas a Efrén y Marta que habían entrado como pareja pero salían enfrentados.

¡Ya tenemos al segundo expulsado de la noche! Efrén abandona la casa y Marta se salva#GHDúoGala4 pic.twitter.com/RoySegngXi — Gran Hermano (@ghoficial) 2 de febrero de 2024

“La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Efrén”. Al despedirse volvieron a discutir: “Me siento mal ahora”, decía ella. Mientras él le prometía que cuando saliera “hablamos y disfrutamos. No quiero que te preocupes por nada”. Pero se malentendieron y acabaron con más reproches.

La nueva lista de nominados

Fue la primera vez que se nominaron de forma individual y la lista negra la ocuparon Ivana, Keroseno, Mayka y Ana María. Pero Keroseno e Ivana habían ganado el poder del intercambio y les propusieron quitar a alguien y poner a otro.

Una oportunidad que aprovecharon. Ivana prefirió jugársela por Keroseno y sacaron a la segunda de la lista negra y metieron a Marta López. Por lo que los nominados definitivos son Ivana, Mayka, Ana María y Marta, de nuevo.