Críticas a 'MasterChef' y a Jordi Cruz por su ataque a la concursante que decidió abandonar

MasterChef celebró una nueva gala de su duodécima edición en TVE que estuvo marcada en sus compases finales por el inesperado abandono voluntario de Tamara, la cual decidió finiquitar su andadura en el talent culinario ante la presión que estaba viviendo en el concurso y las consecuencias que esto le estaba acarreando a su salud mental. La aspirante se llevó un rapapolvo por parte de los jueces, con una dura reacción por parte de Jordi Cruz, lo que ha desencadenado multitud de críticas hacia el cocinero y hacia el programa de la cadena pública.

Todo se originó antes de la prueba de eliminación, que tuvo a Pulga, David, Alberto, Samya, Celeste, Maicol y Gonzalo como portadores de los delantales negros que ponían en cuestión su continuidad en las cocinas de TVE. En ese momento, Tamara, al hilo de la discusión de la pasada gala con Pepe y Jordi, comunicó su decisión de abandonar.

“Hay momentos en los que he disfrutado mucho, pero hay momentos en los que me he sentido más y menos cómoda, con la situación, la experiencia en general... Aquí entre mis compañeros muchos se lo merecen más. Y no me veo en la final así que me voy. Me despido voluntariamente”, dijo ante el asombro de sus compañeros.

Las palabras de Tamara causaron un gran shock entre sus compañeros y la rápida respuesta de Pepe Rodríguez, que le preguntó a la concursante los motivos de su decisión: “No me siento a gusto. No estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, presión, tensión entiendo que es un programa y al final todos tomamos una decisión. Quiero tomar esta”, respondió la participante con seguridad.

Críticas a Jordi Cruz y 'MasterChef' por su reacción

En ese momento, Jordi Cruz la interrumpió con un mensaje airado: “Te están haciendo preguntas y yo no te haría ninguna, te diría 'muy bien, chao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí”, dijo muy serio el catalán, al tiempo que ella insistía en su malestar.

“Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Es más importante estar bien yo, que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo”, replicó mientras Samantha Vallejo-Nágera se unía a los reproches. “Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años”, señaló con retintín la empresaria.

Jordi Cruz se le acercó entonces para pedirle que se fuese: “Muy bien, chao. Su delantal, su puerta”, se limitó a decir, indicándole el camino hacia la salida mientras Tamara daba las gracias a todos. Acto seguido, el programa emitió la dura reacción de David, el legionario terraplanista contra su compañera: “Tamara se ha marcado un 'por la cara, me piro de aquí, me da igual todo, me da igual la opinión de Pepe, de mis compañeros, para mí mi vida es más importante fuera...'. A eso se le llama 'yoismo'. Considero que nos ha faltado el respeto a todos los compañeros que estamos dentro y a todos los que se han presentado y no han podido entrar”, dijo el chico, que acabó siendo el expulsado de la noche.

“Continuamos. Aquí no ha pasado absolutamente nada”, soltó entonces Jordi Cruz, que en las últimas horas ha sido 'trending topic' en la red social X (antes Twitter), donde acumula cientos y cientos de comentarios negativos por la poca empatía que mostró con Tamara ante su decisión de abandonar.