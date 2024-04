Borjamina cuenta por qué ha dejado de ser portavoz en 'Reacción en cadena' y lamenta que se cortara su explicación

La entrega de Reacción en cadena de este domingo 21 de abril destacó por una novedad que destacó el propio Ion Aramendi. Rompiendo la norma habitual de estos meses, Borjamina cedía el puesto como portavoz de los Mozos de Arousa a Raúl. Este último explicaba que su hermano estaba “saturado de que yo le diga una opción y Bruno otra”, de tal forma que así viviría en sus carnes la presión.

Tal y como Aramendi señaló, se trataba de un “kit kat en la portavocía” del concursante, al que se enfocaba en primer plano, pero sin que llegase a decir nada. Horas después de la emisión, el joven se ha pronunciado por X (antigua Twitter) para explicarse y mostrar cierto malestar con el hecho de que editaran su intervención.

“En el programa de ayer no fui portavoz porque no tenía la energía ni ánimo necesarios, prefiriendo estar en un segundo plano”, comenta, respondiendo a quienes le preguntaron por redes sociales al respecto y señalando que “cortaron la explicación”: “Parece ser que hay que ocultar si no se está bien”.

“Hoy repite Raúl”, agrega respecto a la emisión que ofrece Telecinco este lunes 22.

Los Mozos, en la cresta de la ola

La popularidad de los Mozos vuelve a quedar de manifiesto con este detalle que se resalta de sus intervenciones diarias en Telecinco. El propio Borjamina también revelaba hace escasos días los mensajes ocultos que acostumbra a lanzar en cada presentación del programa de Telecinco, ante el interés que despertaba.

Once meses de comenzar su etapa en el concurso, el trío compuesto por Borjamina, Raúl y Bruno han alcanzado categoría de estrellas en televisión, con tanta repercusión como para que Forbes los incluya en su lista anual de creativos. Esta popularidad llevó a Bruno Vila a concursar y ser finalista de Bailando con las estrellas, con el apoyo del público y pese a la disconformidad del jurado.

Todo esto se evidencia en el hecho de que Telecinco haya apostado por emitir el formato los siete días de la semana, mejorando los datos que hasta ahora se marcaban a última hora de la tarde de los fines de semana. Sin ir más lejos, esta entrega del domingo 21 anotó un 11.1% de share y 1.152.000 espectadores.