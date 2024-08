Maite Galdeano, destrozada, pide perdón a Sofía Suescun: “Písame la cabeza si quieres”

Maite Galdeano ha pedido perdón a su hija Sofía Suescun después de criticarla públicamente por una disputa doméstica. Al parecer, la joven y su novio Kiko Jiménez la echaron de la casa en la que vivían los tres. La navarra arremetió contra ellos y ahora, solo dos días más tarde, pide a su hija que la perdone.

“Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo”, declaró este viernes, totalmente descompuesta, ante el micrófono de TardeAR.

“Sofía, yo no puedo vivir sola. Estoy mal”, le ha dicho ante los espectadores de Telecinco, suplicándole que todo vuelva a ser como antes: “Estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me pises la cabeza si quieres. Perdóname”.

Galdeano contó el miércoles que Sofía la había echado de casa porque está “manipulada” por Kiko. La criticó por ello: “Ya no te quiero ni ver. No pensaba que me harías este daño despachando de tu casa a tu madre”, lamentó en varios vídeos que compartió en las redes sociales, aunque parecía tener claro que la joven actuaba “inducida” por su novio: “Estás inducida y anulada por un ser. ¡Qué peligro, nena! Ya lo verás y me darás la razón, pero cuando te haya jodido”.

El jueves, Kiko acudió al plató de Fiesta para contar que Maite Galdeano se está comportando de este modo porque ha sufrido “un brote de celos”. Suescun también cree que los “celos tóxicos e irracionales” de su madre son los que han originado este conflicto.