Kiko Jiménez denuncia a su suegra Maite Galdeano por “acusaciones” y “amenazas graves”

Kiko Jiménez asegura que ha denunciado a su suegra, Maite Galdeano, por “amenazas graves” y “acusaciones en público y en privado”. Lo ha hecho después de que la madre de Sofía Suescun difundiera varios vídeos en los que arremete contra él: “Es un tío frío, calculador, nada de empático y un chantajista emocional”, le decía en uno de ellos.

La navarra estallaba así después de que Sofía y Kiko la echaran de la casa en la que vivían los tres. Pocas horas después, rogaba a su hija que le perdonara. Según la influencer, su madre sufre ataques de “celos tóxicos e irracionales” por la relación que tiene con su chico. Es una situación que, al parecer, la pareja soporta desde hace mucho tiempo.

El conflicto se ha extendido a los platós de televisión. Este sábado, Kiko volvió a hablar del tema ante las cámaras de Fiesta, donde insistió en la importancia de que Maite Galdeano reciba ayuda de un profesional. El problema, dijo, no se resolverá con esa disculpa “surrealista” que ofreció ante el micrófono de TardeAR. “Es una situación que viene de mucho atrás y no basta con un perdón. Se trata de ceder a recibir una ayuda y, a partir de ahí, se empieza a cambiar y a dar el paso. Se tiene que ver esa intención, al menos”, declaró.

Mientras tanto, el joven ha recurrido a la justicia para defenderse de las “amenazas graves” y de las “acusaciones” de su suegra. “Lo he puesto en manos de la justicia, que es donde se tiene que revolver. Entiendo que todo esto genera morbo y haya periodistas que vayan a su casa, pero no es agradable ni para su hija, ni para mí ni para la gente que nos rodea. Nos duele mucho”, agregó el entrevistado, que advirtió que no retiraría la denuncia incluso en el que caso de que Galdeano se disculpara con él.