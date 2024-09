El “pique” de Anne Igartiburu con Alba Carrillo en TVE: “Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín”

Con el paso del tiempo ha quedado bastante claro que Alba Carrillo y Feliciano López tuvieron una ruptura bastante traumática, y eso es algo que la modelo no oculta en los platós de televisión.

Este sábado, un reportero de su programa, D Corazón, preguntó al tenista por ella en un evento al que acudieron multitud de celebrities. López y su actual mujer evitaron responder.

Desde el plató, Carrillo se mostró tan ácida como siempre que habla de él. “Me parece un insulto hablar de las estrellas del Festival de Cine de San Sebastián, y luego ver a este señor”, soltó la tertuliana.

El comentario no le hizo demasiada gracia a la presentadora del magacín, Anne Igartiburu, que, según parece, es amiga del deportista. “¿Pero por qué 'insulto'?”, le preguntó desde la más absoluta seriedad. “Porque no es una estrella”, contestó la colaboradora.

Es entonces cuando la comunicadora vasca, entre risas, hizo una reflexión con la que pretendía “picar” a su compañera: “Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín hablando todo el rato de este señor. ¡Si ya te has separado de él!”, exclamó.

“Es verdad, es verdad”, respondió Alba sin perder la sonrisa. “Pero, ¿me tenéis aquí por eso, por él? Es que creo que aporto muchísimas cosas. Lo que pasa es que me ponéis esto y me da una pereza que me muero. Y no es porque él me caiga mal, que también, sino porque me da pereza”. Lo cierto es que es D Corazón quien propició este momento ya que emitió un vídeo con el único objetivo de que Feliciano López hablase de su exmujer.

A la presentadora no le quedó más remedio que reconocer que, efectivamente, Alba Carrillo “aporta un montón” al programa, donde no es la primera vez que tienen un pique por este mismo motivo.

En mayo, Anne le reprochó otro comentario similar, y la modelo fue en aquella ocasión más contundente: “Cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con pajita y mi hijo tuvo que ir al psicólogo por todo lo que me pasó, no estabais ninguno”.