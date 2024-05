El corte de Alba Carrillo a Anne Igartiburu en TVE por sus palabras sobre Feliciano López: “No estabais ninguno”

Anne Igartiburu no entiende por qué Alba Carrillo sigue criticando en público a su exmarido Feliciano López. Es de dominio público que entre ellos no existe buena relación, pero a la presentadora de D Corazón (La 1) le llama la atención que su compañera siga empleando estos términos para hablar del tenista.

“Hay personas que no se merecen que tengas buenas palabras para hablar de ellas”, dijo sobre él hace unos días. “Es inexpresivo total”, añadió al tiempo que lo imitaba, quieta como una estatua, frente al micrófono de Europa Press. Y sobre su reciente nombramiento como director del Mutua Open de Madrid, Carrillo fue incluso más dura: “Nunca he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala. Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre lomo y salchichón”.

Todas estas declaraciones se emitieron el sábado en D Corazón ante la sorpresa de Igartiburu. “Alba, por favor, ¿qué necesidad tienes tú de decir estas cosas?”, le preguntó.

La tertuliana se tomó pocos segundos para responder. “Lo siento porque sé que le tienes mucho cariño. De verdad, te juro que me duele porque sé que es tu amigo y te tengo un grandísimo cariño”, empezó diciendo antes de dar la estocada definitiva.

“¿Sabes qué pasa?”, continuó la colaboradora, “que cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con pajita y mi hijo tuvo que ir al psicólogo por todo lo que me pasó, no estabais ninguno”, les dijo a sus compañeros de TVE, “así que voy a seguir riéndome todo lo que pueda”.

Es más, recomienda que sigan su ejemplo “todas las mujeres que han sufrido”.

“Bueno, si a ti te sirve de terapia, creo que a él le entra por una oreja y le sale por otra”, contestó Igartiburu para lanzar un capote al extenista y dar por terminado este pequeño tira y afloja que mantuvieron sin perder la sonrisa.