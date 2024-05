Emma García se enfadó con Rodolfo Sancho por un momento de “tensión” con él: “Sabemos hasta dónde llegar”

Aunque Emma García no quería “crear un momento de tensión” en Fiesta este sábado, lo cierto es que no pudo (o no quiso) ocultar su cabreo con el entorno de Daniel Sancho, el español acusado de matar a Edwin Arrieta en Tailandia.

A la presentadora de Telecinco no le hizo ninguna gracia que el padre del joven, el actor Rodolfo Sancho, y la portavoz de la familia, Carmen Balfagón, hubieran dificultado el trabajo de un reportero del programa.

El periodista en cuestión es José Ángel Leiras, que se había desplazado a dicho país para grabar varios reportajes y entrevistar a Balfagón en directo durante la emisión de este sábado. Pero la abogada no apareció en pantalla. Le contó a Leiras que tenía un compromiso y que no estaría disponible hasta las 18:00 horas. Él le explicó que la sección de sucesos de Fiesta acaba a esa hora, así que necesitaría hablar con ella a las 17:00. No fue posible llegar a un acuerdo y, finalmente, la entrevista no se produjo.

¿Por qué Balfagón, que ha colaborado con Fiesta en otras muchas ocasiones, no lo hizo ayer?

Antes de que esto ocurriera, Leiras vivió un “tenso” encontronazo con la abogada y Rodolfo Sancho mientras grababa cerca de un restaurante en el que ellos se encontraban. “En ese momento, cuando teníamos la cámara encendida, escucho: '¿Qué haces? ¿Por qué grabas?'. Miro y veo a Rodolfo por un lado, que se gira y me da la espalda enfadado, y por otro a Carmen, que viene hacia mí pidiéndome explicaciones y diciéndome que no grabe”, relató el periodista, que dijo tener “en regla” toda la documentación necesaria para grabar.

“Ya sé que Rodolfo no quiere hablar y que solo habla para una plataforma bajo una cantidad ingente de dinero”, señaló el reportero en referencia al documental que ha grabado con HBO Max. “Ahora tengo una mezcla de cabreo, disgusto y decepción. El cabreo y el disgusto me dan igual, la decepción ahí se queda”.

Desde el plató de Fiesta, Emma García reaccionó a lo ocurrido, dejando claro, desde el primer momento, que Rodolfo Sancho “puede hablar donde le dé la gana”. Subrayó también que Carmen Balfagón “es una gran profesional” y se mostró convencida de que este asunto se acabaría solucionando.

Dicho esto, la presentadora elevó el tono cuando sus compañeros recordaron que Rodolfo Sancho es “archienemigo de la prensa”. “Hace muy bien en ganar dinero para ayudar a su hijo. Eso lo apoyamos, pero, igual que nosotros respetamos, él también debería. Además, a nosotros nos conoce. ¡Y ahora me he cabreado! Hombre, es verdad. Nosotros siempre somos muy respetuosos y sabemos hasta dónde hay que llegar”, exclamó la comunicadora vasca, que bajó la voz tan rápido como pudo.