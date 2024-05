Sofía Cristo se molestó con 'Espejo Público' por pasar del bullying de Lara Álvarez a “los hombres desnudos”

Sofía Cristo se quedó perpleja este viernes en Espejo Público (Antena 3) por un giro de guion que no le hizo ninguna gracia.

La hija de Bárbara Rey y sus compañeros del programa estaban comentando el testimonio de Lara Álvarez (que acaba de hacer público que sufrió acoso escolar), cuando el director del programa ordenó un cambio de tema tan brusco que la dejó totalmente descolocada.

Cristo es amiga de Álvarez, así que antes de aparecer en el magacín contactó con la expresentadora de Supervivientes porque desconocía esta triste historia. “Cuando me he enterado de que íbamos a tocar el tema, le he escrito un mensaje porque no había visto la entrevista. Tengo años de amistad con ella y no me lo había contado. No nos vemos mucho, pero hemos estado presentes en los momentos importantes”, comentó.

En ese instante, la tertuliana giró la cabeza sorprendida porque desde detrás de las cámaras se estaba dando alguna orden que ella no lograba entender. “Me están diciendo que los hombres desnudos nos están esperando”, le aclaró Gema López, copresentadora de Espejo Público junto a Susanna Griso.

“Ya, pero esto es mucho más importante”, señaló Cristo, visiblemente molesta y pidiendo que, al menos, se le pudiera enviar “un beso” a la comunicadora asturiana. “Si tienes alguna queja, al director, por favor”, le espetó López mientras en el plató se producía cierta algarabía. Las fotografías de David Beckham, Brad Pitt, Andrés Velencoso y Fran Rivera (alguno de ellos había posado con muy poca ropa) estaban ya en la pantalla de todos los espectadores.

Pero Sofía Cristo se negó a dar carpetazo al tema. “¿Le podemos mandar un mandar un beso muy fuerte a Lara desde aquí, por favor?”, insistió, logrando, esta vez sí, que sus compañeros de la tertulia le hicieran caso: “Le mandamos un beso enorme”, dijo López, y de inmediato cortó la emisión: “Nos vamos a tener que ir a publicidad pero, recuerden, a la vuelta tenemos a estos cuatro hombres y uno de ellos se desnuda”.