Sofía Cristo aconseja a 'Espejo Público' no mostrar las fotos de Bárbara Rey: “Da igual la cadena, vamos a ir a por todas”

Mientras Telecinco amortiza el escándalo de las fotografías comprometidas de Bárbara Rey y Juan Carlos I con ayuda del hijo de la primera, Ángel Cristo, Antena 3 también tira de genealogía para abordar la situación, con Sofía Cristo. Eso sí, con una actitud menos predispuesta.

Días después de haber mostrado su malestar por el hecho de que Espejo Público insistiera en abordar el tema de las imágenes, la colaboradora ha advertido a su propio programa de las consecuencias de reproducir las imágenes que han vuelto a poner la historia de plena actualidad. Lo ha hecho este lunes 30 a través de una videollamada con el magacín, con Gema López como principal interlocutora.

“Por parte de esta cadena se sigue maltratando a mi madre”

Esta abría veda preguntándole por las declaraciones de su hermano en De viernes. En concreto, por la frase que pronunció aquel sobre sus pretensiones de que “España conozca la verdad” sobre el affaire entre el rey emérito y la vedette. “Lo que comente o diga él es su problema. Lo tendrá que demostrar en los tribunales y ya se están encargando las abogadas”, señalaba la DJ, que reiteraba que “se está ejerciendo una violencia sobre mi madre y, me incluyo yo, sobre mí”, apuntando a Telecinco sin mencionarla directamente.

“Por parte de esta cadena, de él y de los colaboradores se sigue maltratando a mi madre. Se me caería la cara de vergüenza como periodista por ver lo que están haciendo con mi madre. Y con un hijo, sobre todo”, enfatizó.

Manteniéndose en su postura de la semana pasada, que la llevó a chocar con Susanna Griso y el resto de colaboradores en cámara, Cristo ha anunciado su intención de “estar al margen por recomendación de las abogadas y de mi psicóloga”. “La Justicia va a hacer su labor y se demostrarán las cosas donde se tengan que demostrar”, agregaba haciendo hincapié en la defensa que a nivel jurídico están organizando su madre y ella.

“Va a dar igual la cadena, vamos a ir a por todas”

López le pasó a pregunta si Bárbara Rey o ella misma han llegado a un punto en el que puedan tener “necesidad de contar” su versión de los hechos. “Yo la tengo, desde luego. Lo que pasa es que no lo hago por circunstancias, pero a lo mejor lo hago en algún momento. Mi verdad es la única verdad. Pero no quiero hablar mucho porque no quiero darle más programas a esta persona. No quiero darle más voz ni un altavoz para que siga haciendo lo que está haciendo”.

“El momento llegará cuando tenga que llegar”. De ahí, la advertencia que lanzaba a Espejo Público cuando indicaba que “la batalla legal está emprendida”. “Como os tengo cariño y os adoro, aunque tengamos a veces algunos piques, os recomiendo que determinadas imágenes las intentéis no sacar”, señaló. “Aquí va a dar igual la cadena que sea. Van a ir a por todas. Vamos a ir a por todas en el sentido de cosas que son muy graves, son un delito e ilegales y no se pueden sacar porque forman parte de la privacidad de una persona, y son en un lugar privado”.

Conviene recordar que días atrás Mediaset tomó la decisión de no difundir las imágenes de la polémica, vendidas por Ángel Cristo a la revista neerlandesa Privé, tras recibir un burofax por parte del despacho de abogados que representa a Rey. Con todo, Telecinco ha seguido tratando el tema en profundidad, tanto con la entrevista al exconcursante de Supervivientes 2024 en De viernes, como en un nuevo especial titulado Historia de un chantaje y programado para el miércoles 2 en prime time.