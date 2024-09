Sofía Cristo estalla contra Griso al preguntarle si Bárbara Rey recibió dinero público: “Aquí o se defiende a mi madre o nada”

Espejo Público contó este jueves con la presencia en plató de Sofía Cristo, habitual colaboradora del programa de Antena 3 que adelantó esta semana su participación de los viernes en el espacio para reaccionar a la publicación de las polémicas fotos de su madre, Bárbara Rey, besándose con el rey emérito Juan Carlos I, lo que demuestra el romance entre ambos del que se ha hablado durante tantos años en los medios de comunicación. La DJ cargó contra su hermano Ángel Cristo Jr. por supuestamente haber vendido las imágenes a la revista holandesa que las ha sacado a la luz, y acabó muy enfadada con Susanna Griso por poner el foco en las dudas sobre si la exvedette recibió dinero público a cambio de su silencio sobre todo este asunto.

A mitad de mañana, después de varias horas abordando este asunto con algunos expertos y tertulianos, Gema López abordó a Sofía Cristo a su llegada a los pasillos de Antena 3, pidiéndole las primeras palabras tras todo el terremoto que se ha generado. “¿Esperabas que tu hermano hiciera esto?”, le preguntó a su compañera. “Te lo esperas, te lo imaginas, pero nunca crees que se va a ejecutar. Él hace tiempo que sustrajo y robó este material y mucho más material, que alguno sí lo ha devuelto. Siempre que le ha hecho falta dinero es la amenaza que ha usado para asustar a mi madre”, empezó diciendo.

“Mi madre no se merece esto. Es una forma de maltrato absoluta y directa. La está maltratando psicológicamente, públicamente, vejándola, y creo que no es justo. Y ya no solo él, sino a nivel mediático y en redes sociales, donde las reacciones están siendo brutales. Me preocupa la salud de mi madre”, comentó, muy molesta con todos los medios que se han hecho eco de las imágenes. “¿Este material fue un seguro de vida para tu madre o un chantaje al rey?”, se interesó la periodista. “Sinceramente, creo que ha sido el seguro de vida que hemos tenido, no solo mi madre, sino también sus hijos y el resto de la familia. Mi madre lo que ha hecho es protegernos”, defendió.

Poco después, pasadas las 12 del mediodía, Sofía Cristo hizo finalmente su entrada en plató, donde fue entrevistada en un 'íntimo' por Gema López y Susanna Griso, con la que tuvo un duro choque por las preguntas que le lanzó sobre cómo se gestionó la realización de las polémicas fotografías. “No voy a entrar en detalles, y ya, hasta aquí, yo tengo mi vida, quiero tener mi paz”, empezó diciendo, negando que su madre chantajeara al rey con las imágenes. “Tendrán que demostrar dónde ha recibido mi madre esas cantidades de dinero”, se quejó la DJ.

“Fueron 25 millones según el periodista Juan Fernández Miranda. También dice que hubo muchos contratos en Televisión Española y luego en Canal Nou. Los contratos en Canal Nou estaban justificados por una extorsión previa, pero su caché en ese momento en una autonómica era elevadísimo”, señaló Griso, interesada sobre si su madre había recibido dinero público y contratos en la televisión pública a cambio de su silencio.

“Y el de Mar Flores, ¿cuál era?”, replicó Sofía, que se empezó a mostrar bastante tensa con el asunto. “No sé el de Mar Flores pero sé que el de tu madre era muy alto”, insistió Griso. “No sé, para que me expliques un poco qué diferencia había entre Mar Flores y mi madre. Quiero saberlo. A lo mejor es que mi madre valía ese caché (...) Susanna, le estás quitando un valor a mi madre como artista, espero que no lo estés haciendo”, se quejó la entrevistada mientras la tensión no paraba de crecer entre ambas.

Sofía Cristo se enzarza con Susanna Griso y 'Espejo Público'

Griso y López continuaron abordando el tema del chantaje hasta que Sofía Cristo amenazó con plantarse: “¿Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar. Y todos los medios que se hagan eco de esta publicación van a ir por delante. Por eso yo venía preocupada por vosotros, pero veo que a vosotros no os preocupa nada porque ponéis las fotos como os da la gana y siguen apareciendo detrás”, advirtió, insinuando que se plantean tomar acciones legales contra los medios que las han replicado.

“Al final, yo tomaré la determinación de si quiero estar comentándolo o no. Yo siempre voy a estar apoyando a mi madre, a una mujer que la ha maltratado mi padre, mi hermano y la sociedad y que ahora se sigue maltratando en las cadenas de televisión. Se le está acusando de chantajista. Yo no tengo por qué estar comentando todo esto. Lo hago porque os tengo un cariño y quiero dar la cara en el programa pero realmente ni me gusta ni me apetece. Me parece una situación súper incómoda y hostil para mí”, dijo muy nerviosa Cristo.

“Lo es y lo entiendo, y es incomodísimo para mi sacar este asunto. Pero a mí lo que me importa de esta historia es si hubo una extorsión y si se le pagó a tu madre con dinero público”, se defendió la presentadora de Antena 3. “Que no hubo ninguna extorsión y, si la ha habido, yo no lo sé”, respondió la invitada al tiempo que Gema López compartía que, en ese mismo instante, Bárbara Rey le había informado a través de WhatsApp que cobró 800 euros por programa en Canal Nou, del cual su representante se quedaba el 20%.

“No son las cifras que me han dado a mí”, cuestionó Susanna Griso, haciendo saltar de nuevo a su colaboradora. “¿Entonces mi madre miente? Porque tu lenguaje verbal me está diciendo eso”, le reprochó a la catalana, que aludió a fuentes del Gobierno por aquel entonces de la Generalitat Valenciana. “No te enfades”, le pidió minutos después la presentadora, intentando rebajar la tensión en plató.

“¿Ahora que no me enfade? ¿Diciendo que mi madre ha robado dinero de todos los españoles de una manera muy sutil? Estáis dando por hecho cosas muy graves. Claro que me enfado. O estamos en el mismo barco o me bajo yo de este barco, porque aquí o se defiende a mi madre o nada”, explotó ya delante del resto de colaboradores. “No nos puedes pedir que hagamos una televisión limitada”, le recordó Griso.

“No me gusta tu lenguaje no verbal, porque tengo la sensación de que ante algo que me está doliendo te veo con una sonrisita de ironía que parece que te estás mofando de lo que a mí me está molestando”, le reprochó mientras la aludida lo negaba. En medio de la trifulca, Gema López le hizo saber a Sofía Cristo que en el asunto de la guerra con su hermano tenía claro su posicionamiento con ella y su madre. No así con el tema de los supuestos chantajes, ya que se estaba hablando de algo que podría haber afectado al bolsillo de todos los españoles.