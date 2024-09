Mediaset ordena no emitir más las fotos de Bárbara Rey y el emérito por un burofax, y 'TEM' encuentra cómo hacerlo

La actualidad de esta semana ha tenido un foco claro tras la publicación de unas fotos del rey Juan Carlos I besándose con Bárbara Rey. Los magacines e informativos no tardaron en hacerse eco este miércoles de las instantáneas que eran distribuidas por una revista neerlandesa y que servían para visualizar una información por otro lado de sobra conocida: la de la relación entre el ahora emérito y la vedette.

Aunque las fotografías han tenido una amplia difusión durante las primeras 24 horas desde su publicación, Rey ha emprendido medidas para evitar que continúen reproduciéndose en medios. Tras recibir un burofax del bufete de abogados que representa a la artista, Mediaset España optaba por dejar de mostrar las imágenes en pantalla. De ello informaba Todo es mentira, que ha tirado de humor, y de visión artística, para resolver esta tesitura.

“No me compete a mí tomar la decisión”

Con el programa recién iniciado, Risto Mejide se encargada de informar a la audiencia de las novedades en materia legal. Lo hacía ironizando con el hecho de que las fotografías “ya han recorrido el mundo entero”, antes de ponerse serio.

“Cuando estaban en la retina de todo el mundo -publicados además por una publicación holandesa, no aquí-, hemos recibido un burofax del bufete De Castro, Estudio de abogados, que nos advierte de que la publicación o mejor dicho la difusión de estas imágenes atentan gravemente contra los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio de nuestra representada. Es decir: doña María García García, Bárbara Rey”, leía el showman.

“En esta casa se ha tomado una decisión, que es no seguir emitiendo estas imágenes. Puedo estar a favor o en contra de la decisión, pero no me compete a mí tomarla”, agregaba el publicista, que pasaba a hacer un juicio “de sentido común”: “Hombre, sí es verdad: hay un domicilio particular, pero es que quien está con esa persona no es cualquier persona: se trata en ese momento del jefe de estado”.

'Todo es mentira' se lo toma con humor

A la espera del recorrido legal que tenga esa advertencia, desde Todo es mentira han querido llevar la situación a su terreno. Por ello, el programa satírico ha bromeado con enseñar la revista en que las fotos habían sido impresas, porque “en este programa no nos callamos nada”. Risto sacaba entonces un supuesto ejemplar de la revista, con la idea de enseñarlo a cámara, aunque matizando que habían conseguido un ejemplar y que “tras pasar un momento por el departamento legal”, iban a mostrar sus páginas “tal y como las han dejado nuestros abogados”.

Lo que mostraba era un ejemplar sin contenido alguno, con portada y páginas en negro. “Es la revista tal y como la querría la casa real”, aporta Luis Fabra, que también probó otra manera de conseguir que los espectadores entendieran y visualizaran el contenido con “una reproducción fidedigna”: una serie de ilustraciones que reproducían, en modo cartoon, las dos principales imágenes.

“Igual nuestros espectadores se han dado cuenta de que son dibujos hechos por tu sobrino pequeño”, reía Mejide, antes de que se hicieran bromas con la idea de que su autoría fuera en realidad, de Ángel Cristo Junior.

Bárbara Rey manda un audio a Nacho Abad

Cabe decir que solo unas horas antes de que Risto anunciase la medida de Mediaset ante el aviso legal, Bárbara Rey intervenía de algún modo en En boca de todos, el programa del mediodía de Cuatro, para precisamente señalar la responsabilidad de su díscolo hijo, que ha cacareado las desavenencias con su madre durante la última temporada televisiva, por difundir esas imágenes. El periodista estuvo intercambiando mensajes con ella para conseguir una participación en directo. Aunque ella declinaba hacerlo, sí mandaba un audio reproducido al instante por Abad.

“Me cuesta mucho trabajo hablar. No quiero hablar de mi hijo para nada, pero él no ha hecho esas fotografías. Él solamente lo que ha hecho es sustraerme todo ese tipo de material y muchas otras cosas mías”. Además, avanzaba: “Esto no va a quedar así”, aludiendo a todas las informaciones y comentarios realizados desde que vieron la luz esas fotos con la que se habría quedado su hijo, según cuenta ella, al trasladarse ella a Marbella.