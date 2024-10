Kim Kardashian pide revisar la pena de los Menendez tras 'Monstruos' y Ryan Murphy cree que saldrán de la cárcel

El caso de los hermanos Erik y Lyle Menendez sigue de máxima actualidad tras el impulso mediático de la serie de Netflix Monstruos basada en su historia. Una ficción que pese a las críticas de los propios protagonistas reales les ha situado en de nuevo en el foco, y que podría provocar un cambio radical de su situación penal.

Al menos así lo creen Ryan Murphy y Kim Kardashian, dos de las personalidades que más se han implicado en el caso. El primero, como creador de la serie que ha defendido los distintos puntos de vista que aporta respecto a un crimen que en su momento causó un gran impacto. Y la segunda, como abogada y compañera profesional de Murphy en American Horror Story que desde que vio la nueva ficción de Netflix se ha volcado con los condenados para intentar ayudarles a salir de prisión.

Kardashian pide reconsiderar la pena de los Menendez

En lo que respecta a Kardashian, conocida por su faceta como estrella de realities, ha publicado una reflexión a través de NBC News en la que critica el juicio mediático al que se sometió a Erik y Lyle Menendez, que recordemos que cumplen una pena de cadena perpetua en Estados Unidos al ser declarados culpables del asesinato de sus padres Jose y Kitti Menendez.

Según Kim, que ha lanzado su propia firma legal tras graduarse como abogada, “esta historia es mucho más compleja de lo que parece” ya que “los dos hermanos declararon que habían sido abusados sexual, física y emocionalmente durante años por sus padres”, como muestra la serie Monstruos en los episodios dedicados al proceso judicial.

Kardashian recuerda que “el primer juicio fue televisado y el caso de Erik y Lyle se convirtió en un entretenimiento para todo el país. Su historia de sufrimiento y abusos fue ridiculizada en sketches de Saturday Night Live. Los medios convirtieron a los hermanos en monstruos y fueron mostrados como dos chicos ricos y arrogantes de Beverly Hills que mataron a sus padres por codicia. No hubo espacio para la empatía”.

La ahora abogada afirma que en los 90, cuando tuvo lugar este proceso, “la conciencia pública sobre el trauma del abuso sexual masculino era mínima, y a menudo estaba empañada por juicios preconcebidos y homofobia”. En ese sentido, recalca que “los asesinatos no son excusables y tampoco lo es su comportamiento antes, durante o después del delito”, pero considera que “el juicio y el castigo que recibieron estos hermanos fueron más propios de un asesino en serie que de dos personas que soportaron años de abuso sexual por parte de dos personas que amaban y en las que confiaban”.

Es por ello, y tras salir a la luz una carta fechada en 1988 [antes del doble asesinato] en la que Erik revelaba a su primo los abusos sexuales, por lo que Kim Kardashian afirma que su esperanza “es que la pena de Erik y Lyle Menendez a cadena perpetua sea reconsiderada”. De hecho, ya se ha confirmado que el Fiscal del Distrito de Los Ángeles George Gascón está revisando el caso, y ha fijado una audiencia para el 29 de noviembre que podría conducir a una nueva sentencia o a un nuevo juicio.

Ryan Murphy: “Podrían estar fuera de prisión en Navidad”

Por otro lado, y teniendo en cuenta esta revisión del caso tras el estreno de la serie, el creador Ryan Murphy ha hablado en conversación con Variety sobre la plataforma que ha dado a los hermanos al contar su historia y lanza un órdago: “Creo que podrían estar fuera de prisión en Navidad. Realmente creo en ello”.

El showrunner y creativo televisivo, no obstante, se desmarca de la responsabilidad que puede tener en esta reactivación del proceso judicial: “Creo en la justicia, pero no en ser parte de la maquinaria. Ese no es mi trabajo, mi trabajo como artista fue aportar perspectiva en una historia particular. Creo que lo he hecho, y les deseo lo mejor”.

En cualquier caso, Murphy sí se considera responsable de la implicación de Kim Kardashian en el caso de Erik y Lyle Menendez, ya que él le mostró la serie Monstruos antes de su estreno y eso la motivó para ayudarles: “Ella conocía el caso, pero no sabía mucho sobre los abusos así que inmediatamente se interesó en ayudar”.