La “franja de competencia” y por qué 'La Revuelta' de Broncano sí gana a 'El Hormiguero' de Pablo Motos

En el fútbol hay una frase, que siempre se utiliza cargada de ironía, que dice que “en España hay 40 millones de seleccionadores”, refiriéndose a que todos sabemos cómo hacer que la selección funcione mejor que el entrenador de turno. Desde hace dos semanas, con el estreno de La Revuelta de David Broncano en TVE y su competición contra El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3, también hay 40 millones de expertos en analizar audiencias.

En verTele llevamos analizando las audiencias televisivas diariamente desde hace 24 años, cuando el proyecto arrancó en el verano del 2000. La tele ha cambiado mucho, pero no así su sistema de medición (como analizamos recientemente en el podcast Un tema al día) ni por lo tanto su análisis: no compiten programas con distinta franja u horario, sino que compiten los programas que coinciden, y que por tanto tienen una franja de competencia.

Eso de la “franja de competencia” se empezó a usar hace más de 10 años, principalmente porque, como dijo el entonces director de TVE José Ramón Díez, “Antena 3 hace programas magníficos, y Telecinco programas muy largos”. Resultaba que los realities de Telecinco acababan a las 2 de la madrugada y duraban más de tres horas, pero competían con series que acababan a medianoche y duraban una hora. Como era imposible medirlos igual, se hizo lo lógico: comparar sus audiencias mientras se enfrentaban.

¿Pero qué es eso de la “franja de competencia”? Tomando el actual ejemplo del duelo entre La Revuelta y El Hormiguero, este vídeo de nuestro compañero Nando Ochando lo aclara gráficamente:

El criterio de siempre, no “el de ahora”

La franja de competencia ha sido siempre el criterio para analizar las audiencias televisivas. Y por supuesto, no es algo nuevo ni sacado de la manga para hablar de La Revuelta sobre El Hormiguero.

Gracias a la larga trayectoria de verTele, hay ejemplos de sobra para mostrarlo: en el 2011 analizábamos cómo Los Protegidos se impuso a la final de OT, o cómo Los Quién ganó a la final de El Reencuentro; dos análisis al detalle que aclaraban el liderazgo de Antena 3 y en los que, por cierto, también hablábamos de la importancia de incluir publicidad. En el 2012, por poner un ejemplo contrario, la final de Tú sí que vales ganó a la serie Toledo en competencia. En el 2013 podemos encontrar incluso un análisis especial sobre “los triunfadores reales en franjas de coincidencia” de ese curso. Y similar en el 2014, que fue una de las preguntas-respuestas destacadas en nuestro análisis especial para comprender cómo se analizan las audiencias de TV.

Son noticias y análisis de hace más de 10 años, que demuestran que la franja de competencia siempre ha sido el criterio para analizar las audiencias televisivas. Y es algo lógico: sólo puedes analizar qué programa gana a qué otro programa cuando éstos compiten.

Los “liderazgos” de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Del lunes 16 al jueves 19 de septiembre, en su segunda semana como rivales, La Revuelta lideró todos los días sobre El Hormiguero. No es cuestión de interpretación, sino que los datos del lunes 16, del martes 17, del miércoles 18 y del jueves 19 determinaron que, en esa franja de competencia que mide quién gana a quién, Broncano tuvo los cuatro días más audiencia que Motos.

Durante toda esa semana, lo único que es verdad es que La Revuelta ganó a El Hormiguero. Decir que Motos “ganó” a Broncano, que “se impuso” El Hormiguero, que el de Antena 3 “se mantuvo vencedor”, que “superó una vez más” o que “aumentó su ventaja” sobre el de TVE no sólo no es correcto, sino que es mentir. Porque esa semana, El Hormiguero no venció ningún día a La Revuelta.

Sí puede decirse, como analizamos en el vídeo, que El Hormiguero lidera su franja (igual que La Revuelta la suya), que El Hormiguero es el programa más visto del día, o que El Hormiguero logra el 'Minuto de oro'. Pero para decir quién gana a quién, el único criterio sigue siendo el mismo: la franja de competencia.

La Revuelta y El Hormiguero afrontan desde este lunes 23 de septiembre su tercera semana de enfrentamiento. Y Pablo Motos la iniciará con un invitado de lujo como es el actor Johnny Depp. Una visita que, seguramente, permita decir que ganó a La Revuelta porque lidere la franja de competencia. Como ya pasó con Victoria Federica y con Lamine Yamal, las dos veces que -por ahora- el programa de Antena 3 ha ganado al de La 1. Los datos de Kantar Media lo determinarán, y como tal se analizará, siguiendo el mismo criterio de siempre.

Como analizamos recientemente, la politización del fichaje de Broncano, mientras El Hormiguero se presentaba como “el programa que más daño hace a La Moncloa”, hizo que su estreno disfrutase de un enorme “efecto Streisand” y su tirón haya traído mucho nuevo público que no veía la televisión... aunque también ha polarizado a los espectadores. Los datos de audiencia, sin embargo, no dependen de interpretaciones. El problema es cambiar el criterio de siempre.