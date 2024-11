Sílvia Abril: “La comedia siempre es un bálsamo, pero a veces ocurren cosas por las que tiene que comedirse”

Sílvia Abril siente “orgullo” por ser la cara principal de Mamen Mayo, la primera serie original española de SkyShowtime. Y también felicidad por haber protagonizado por primera vez una serie de televisión. “Soy poco ambiciosa y muy disfrutona. ¿Ha llegado ahora? Pues lo he tomado y lo he gozado”, dice la cómica, contenta por que la profesión le siga deparando sorpresas: “Soy joven, pero me encanta que a mi edad (53 años) me sigan pasando cosas nuevas”, comenta a verTele.

En Mamen Mayo interpreta a una mediadora de herencias “que prefiere pedir perdón antes que pedir permiso” mientras ejerce su profesión, tradicionalmente ajena a la industria audiovisual. “Todos los oficios podrían tener hoy una serie porque en el momento en el que son personas las que los llevan a cabo, a esas personas les pasan cosas, y todas ellas interesantes”, defiende sobre producciones como la suya, una tierna comedia donde “el triunfo del amor” lo atraviesa todo.

Su estreno, este lunes 18 de noviembre, llega en un momento difícil para el público español por la tragedia de la DANA en Valencia. “La comedia siempre es un bálsamo, pero a veces ocurren cosas por las que tiene que comedirse. Ahora lo que debemos hacer todos los que tenemos un altavoz es utilizarlo a favor de ayudar”, afirma. Aun así, espera que su serie sea útil en estos momentos: “El humor salva y cura, y ojalá Mamen Mayo sirva para eso, para olvidarnos a veces de la realidad para sonreír y emocionarnos”.