El final nunca visto de 'La que se avecina' al estilo 'Los Serrano' que cerraba el círculo con 'Aquí no hay quien viva'

La que se avecina estrena este lunes 18 de noviembre su temporada 15 en Amazon Prime Video. Una tanda que puede calificarse como “sufrida”, porque hubo serias dudas de si iba a ser la última de la serie hasta que, en el reciente South International Series Festival de Cádiz, la plataforma junto a Mediaset (ya que la comedia en algún momento también se verá en Telecinco) anunciaron su esperada renovación por otras dos temporadas.

Tras ese esperado anuncio, en verTele tuvimos la ocasión de acercanos a charlar con su creador, productor ejecutivo y guionista Alberto Caballero; y con la también creadora y además directora Laura Caballero.

A los 'hermanos Caballero', término que se ha convertido en su apodo como showrunners (aunque es más una imposición periodística, porque realmente ellos no lo emplean nunca) les preguntamos sobre si era verdad que había estado tan cerca el final de La que se avecina al acabar su temporada 15. Y al explicar que ellos habían sentido que ese final podría haberse producido varias veces, recordaron un detalle: “Esto no lo hemos contado nunca, y es buenísimo. Fue un drama de lo que nos pasó al final de Montepinar”.

Refiriéndose al final de la temporada 12 en el que la serie destruyó sus antiguos platós de Montepinar para iniciar la temporada 13 en los nuevos de Contubernio, Alberto Caballero desveló: “Fue a final de temporada, cuando ya íbamos a destruir el decorado de Montepinar. Como no sabíamos si iba a seguir la serie o qué iba a pasar, se nos ocurrió, pedimos a Edu, al de arte: oye por favor, reprodúcenos un dormitorio como el de los Cuesta, que queremos meter a José Luis Gil y a Loles León en la cama, y que de repente José Luis se despertara, haciendo como Los Serrano, y que fuera como un sueño, y Paloma dijera: '¡Ay Juan, pero Juan!'”.

El creador y guionista explicó cómo seguía la breve escena, con el Juan Cuesta de José Luis Gil diciéndole a su mujer: “He soñado que vivíamos en el extrarradio”, y preguntaba: “Bueno, ¿y nuestros hijos?”, y ella le respondía: “No, no te preocupes, porque tu hija es matemática” refiriéndose a la actriz Sofía Nieto, relató Alberto Caballero riéndose junto a su hermana.

La intención, aunque fuera de broma, era cerrar el círculo con Aquí no hay quien viva a través de José Luis Gil, que con sus personajes de Juan Cuesta y Enrique Pastor había estado en las dos series, y desde el principio en La que se avecina. La escena paródica venía a bromear con que toda La que se avecina había sido un sueño.

Y no es que fuese una idea, es que se hizo realidad: “Eso lo grabamos”, confirmó Alberto, con Laura incidiendo: “Eso está grabado”.

“La escena era brutal, brutal... y se borró”

Obviamente, la pregunta era lógica: ¿por qué nunca se ha visto, aunque fuese en redes o como broma? Y la respuesta es que sucedió un error fatal, como cuenta Alberto Caballero: “Dijimos: bueno, lo dejamos ahí para cuando sea, en plan vacile. Y no es que no haya salido, es que cuando nos mudamos a los nuevos platós, el equipo de postproducción no lo tenía apuntado, y lo borraron”. “Se borró”, sentencia Laura Caballero, con verdadero pesar en su tono.

El dolor de los creadores de La que se avecina por perder esa pieza de su serie que nunca podrá llegar a verse es mayor por las circunstancias de su protagonista, como lamenta Alberto Caballero: “Luego José Luis Gil tuvo el problema de salud, osea que ni siquiera podemos volver a grabarlo”.

Para ejemplificar hasta qué punto todo el equipo de La que se avecina, empezando por ellos mismos, tiene “ganas de hacer el capullo” como el guionista bromea, Alberto Caballero destaca qué supuso ese trabajo: “Quiero decir que dedicamos media jornada, medio día entero, para hacer eso, para grabar una cosa que no era para nadie”, comenta entre risas.

Laura Caballero no se arrepiente: “Mereció la pena, pero es una putada. El otro día lo estábamos recordando”. Y su hermano Alberto tampoco, aunque le duele no haber podido enseñarlo: “Nos entraron ganas de matar. No era culpa exactamente de nadie, porque era final de temporada, y final de etapa, pues lo típico, y no lo apuntaron. Pero de verdad, dijimos: vamos a dejar grabado esto para subirlo cuando queramos, en plan vacile. La escena era brutal, brutal... y se borró”.

Ahora que ya sabemos que La que se avecina se alargará hasta al menos 2026, con otras dos tandas de ocho episodios que le harán alcanzar las 17 temporadas, nos enteramos de que sus creadores tenían no sólo pensado, sino ya incluso grabado, un paródico cierre del círculo que llevaba a Aquí no hay quien viva, al estilo del de Los Serrano y con Juan Cuesta, el personaje de José Luis Gil, habiendo “soñado” la otra realidad que vivieron en La que se avecina. Pero ni tan siquiera de vacile podrá verse, para su pesar y el de todos los fans de sus dos series.