Los responsables de 'Celeste': “Podríamos haber elegido un caso real como el de Shakira, pero no nos interesaba”

De Diego San José se esperaba otra comedia satírica, pero no, el famoso guionista vasco, creador de la trilogía Vota Juan, nos trae esta vez una serie que no pretende hacernos reír más de la cuenta.

En Celeste hay espacio para el thriller y el drama. No tanto para la risa, que aflora, sin embargo, de situaciones tan rídiculas como humanas. El personaje principal de esta miniserie de seis capítulos que ha estrenado este jueves 14 de noviembre en Movistar Plus+ es Sara Santano (Carmen Machi), una inspectora de Hacienda que, al borde de la jubilación, recibe el encargo de investigar las finanzas de una cantante latinoamericana que pasa largas temporadas en España pero tributa en otro país. ¿Les suena la historia? No, no es la de Shakira.

“Podríamos haber elegido un caso real como el de Shakira, o cualquier otro, e intentar seguirlo alimentándonos de lo que pasó. No nos interesaba esa serie”, explica a verTele el propio San José.

En efecto, la historia de Celeste va mucho más allá de la trama fiscal. Salpicada por un trabajo demoledor y una personalidad complicada, la vida de Sara Santano reclama toda la atención. “La protagonista es una mujer que tiene que tomar la decisión de qué hacer después de jubilarse. Eso es lo que nos importaba. Es la serie contraria a la que un espectador más sensacionalista podría esperar”, aclara su creador.

“Hay una defensa de un modelo de Estado”

Lo personal y lo laboral discurren en paralelo, también aquí. Sara Santano ha sacrificado su vida para regalársela al trabajo, quizá porque tenía mucha oscuridad alrededor (o dentro) y prefería ser 'la poli mala' del fisco. Pero cree en la importancia de lo que hace, en la necesidad de contribuir a la caja común.

En la serie “hay una defensa de un modelo de Estado”, reconoce Elena Trapé, directora de los seis capítulos que componen esta producción de 100 Balas (The Mediapro Studio). “Se defiende la necesidad de pagar impuestos para que reviertan en la felicidad de la sociedad”, agrega la cineasta catalana, consciente de que en Celeste hay unas cuantas frases lapidarias que servirían de reflexión a los patriotas que sacan su riqueza de España. Si conocieran a Sara Santano, se lo pensarían dos veces.

Además de Carmen Machi, que encabeza el elenco, también forman parte del reparto Manolo Solo, Andrea Bayardo, Clara Sans, Antonio Durán, Aiza Villagrán y Marc Soler.