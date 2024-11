Carmen Machi, la inspectora de 'Celeste': “Hacienda no piensa en putearte, tú puteas a España por no dejar dinero aquí”

“Estáis obsesionaditos. ¡Te están diciendo que no, tío!”. Así de tajante es Carmen Machi, igual que Manolo Solo y Andrea Bayardo, ante las inevitables (y lógicas) preguntas sobre el parecido entre el caso de fraude fiscal al que se enfrentó Shakira y la trama de Celeste, la tragicomedia creada por Diego San José que ahora estrena Movistar Plus+.

Bayardo, que da vida a una estrella de la música a la que investiga una inspectora, recalca que Celeste “no es Shakira” y que “hubo mucho trabajo para darle personalidad” a su rol. “Entendemos por qué puede prestarse a pensar que hay similitudes, pero estos casos se han dado en todo el mundo con diferentes personalidades y profesiones”, explica la artista mexicana durante este encuentro con verTele.

Dejando de lado la cuestión de si Shakira pudiera sentirse identificada con Celeste, cabe pensar si los trabajadores de Hacienda podrían hacerlo con Sara, el aguerrido personaje de Carmen Machi: “Eso se lo deberías preguntar a Hacienda”, replica esta. La intérprete sí se explaya más sobre la imagen preconcebida de la Agencia Tributaria. “Ellos [los inspectores de Hacienda] no piensan en ir a putearte, lo que piensan es que tú me estás puteando a mí y a toda España por no dejar dinero aquí que nos corresponde”, valora la actriz.

Para Machi, la realidad es más compleja que el estereotipo generalizado, y en la misma línea también lo es categorizar una serie como Celeste: “No la denominaría una comedia. Es como la vida misma”.