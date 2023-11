Xuso Jones y Masi, la revolución digital de 'OT 2023': “Es mejor que ni se sepan las audiencias, no te dejan trabajar tranquilo”

Amazon Prime Video emite este lunes 27 de noviembre la Gala 1 de OT 2023, una nueva edición de Operación Triunfo que cuenta con un plantel de presentadores renovado. A Chenoa en las galas principales se suma Masi Rodríguez al frente de la posgala y Xuso Jones como voz de la actualidad diaria en el magacín OT Al día.

Los dos últimos, con impacto en el entorno digital, afrontan la oportunidad de subirse a este transatlántico del entretenimiento como “un regalazo”. De hecho, ambos confiesan su pasión por el programa y destacan de los concursantes que son “un espectáculo, por el talento y las personalidades de cada uno”.

Masi, que se estrena este lunes en la primera posgala, confiesa estar “en una nube” y da las claves de cómo será su programa, que se emite en directo a continuación de la gala con Chenoa. “Va a ser emotiva, más cercana y divertida. Tiene que ser algo íntimo a pesar de que esté el público en plató”.

Xuso, que ya ha debutado con su formato diario en Prime Video, defiende que “OT 2023 va a ser un éxito” y agradece que su impacto no se vaya a poder medir por los métodos televisivos tradicionales: “Es mejor que ni se sepan las audiencias porque no me fío de las antenas que tenga cada uno en su casa. Es algo que no te deja trabajar tranquilo. Hay programas que flaquean y dejan de brillar porque está el equipo apagado, y eso se transmite”.