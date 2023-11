Noemí Galera y la gestión de la fama de los concursantes de 'OT': “Es inevitable que se vayan un poco de madre”

El pasado lunes 20 de noviembre arrancó OT 2023, la nueva edición de Operación Triunfo integrada por completo en el entorno digital y emitida en directo en Amazon Prime Video. Una etapa renovada en la que Noemí Galera se mantiene como directora de la Academia y pilar fundamental del formato, y que afronta sin la presión de las audiencias y con el “vértigo” del salto a Latinoamérica.

Así lo expresa la propia protagonista, a su vez directora de casting de Gestmusic, en una entrevista concedida a verTele en los días previos al estreno. “No tener que depender de la audiencia es una maravilla porque seguiremos haciendo el programa como siempre, intentando hacerlo de la mejor manera, pero sin tener el peso de 'es que no nos ve nadie'”, reflexiona sobre esta era que se abre ahora para el talent show.

Más allá del entorno, nada cambia en OT, que abre las puertas de su Academia a 16 artistas con el sueño de convertirse en estrellas de la música. Unas expectativas que el profesorado, con Galera a la cabeza, promete gestionar como siempre: “Es inevitable que ellos se vayan un poco de madre. Intentamos siempre que estén muy concentrados en trabajar y cuando salgan ya veremos”.

La directora refuerza que “lo que tratamos es hacerles ver que eso de la misma manera que sube, baja”, y valora que “la tele tiene una cosa estupenda que es la inmediatez, enseguida te conoce un montón de gente y más este año, pero dejas de salir por la tele y se ha acabado. En mi caso es una maravilla porque retomo mi vida tal cual, pero para ellos que lo que quieren es que el público consuma sus trabajos, a veces no lo gestionan bien”.

Además, Noemí opina sobre el papel de Chenoa -a la que descubrió ella en el casting de OT1- como presentadora, y defiende su apuesta por los perfiles elegidos para conformar la nueva generación de OT 2023: “Hemos elegido a 16 y esta es nuestra apuesta. Podemos habernos equivocado, por supuesto, pero para nosotros ellos son los mejores”.

¿Cómo afrontas, tres años después, volver con 'Operación Triunfo' reinventándose en una plataforma?

Operación Triunfo evoluciona con el mundo. Estar en una plataforma era lo único que nos faltaba y creemos que es el lugar perfecto para este formato. Nuestro público está muy acostumbrado ya a ir a las plataformas a consumir los contenidos que le gustan y esto va a ser fácil para ellos y para todo el mundo.

Lo vivimos con mucha naturalidad. Nosotros hacemos el programa y no diferenciamos si se emite en un sitio o en otro, lo único es que el consumidor antes iba a una tele convencional y ahora tiene que estar suscrito a Prime para ver las galas. El Canal 24 horas de la Academia se ve igualmente en Youtube, pero el vértigo que da es el hecho de que ahora nos va a ver mucha gente desde Latinoamérica. Son fans que hemos tenido de siempre en el formato y nos da un poco de vértigo, pero tampoco queremos ser muy conscientes de eso.

Tengo miedo, sobre todo, por el lenguaje. Hay palabras que nosotros utilizamos... Cuando hicimos el casting de OT 2 fui a México a enseñarles cómo lo hacíamos, porque ellos iban a hacer el programa allí, y cuando decía por ejemplo 'voy a coger la chaqueta' se descojonaban todos. La podemos liar parda.

Y te quitas el dato de audiencia, que lo consultabas siempre...

Eso es una maravilla. Recuerdo despertarme el día después de la gala a las 8:30 horas y mirar enseguida la audiencia a ver qué nota nos habían puesto.

¿Y te daba el bajón si el dato no era bueno?

No. Creo que además convivimos con un momento en que la tele convencional ya no se manejaban esos grandes datos de audiencia. El primer OT tuvo un sesenta y pico de cuota, hace mucho tiempo, y estábamos acostumbrados a tener dos cifras que estaban más cerca del 20% o del 25% que del 10%. Estas tres últimas ediciones llegaron en ese momento de cambio de consumo, ahora un 16% ya es un éxito... No tener que depender de eso [de la audiencia] es una maravilla porque seguiremos haciendo el programa como siempre, intentando hacerlo de la mejor manera, pero sin tener el peso de 'es que no nos ve nadie'. Es una cuestión de que el método de medición de audiencias tiene que cambiar, pero eso ya no es mi negociado.

El puesto del profesorado con más ojos encima es siempre el de interpretación, donde históricamente ha habido perfiles muy importantes como Ángel Llàcer o Los Javis. ¿Qué visteis en Abril Zamora para ejercer este trabajo?

El año pasado trabajamos con ella en Traitors y todo el equipo nos enamoramos, es muy difícil no enamorarte de ella. Dentro de todos los cambios que ha habido en el programa, Tinet Rubira tenía clarísimo que tenía que ser Abril. Nos pusimos todos de acuerdo. Nos lo vamos a pasar muy bien.

En el tráiler de 'OT 2023' comentas que quien busque la fama, ahí tiene la puerta. ¿Cómo has visto a los concursantes de esta edición en ese sentido?

¿Sabes qué pasa? Una cosa es lo que vemos ahora, y otra cuando entran en la Academia. Cambia mucho. Puedes confiar en que una persona puede funcionar de una manera, o dar ciertas cosas, y luego una vez están dentro hay unos que lo gestionan de una forma u otra. Depende de su momento personal, convivir con 15 personas que no tú no has escogido es difícil, tienen mucha presión...

En cuanto a lo de la fama, es inevitable que ellos se vayan un poco de madre. Intentamos siempre que estén muy concentrados en trabajar y cuando salgan ya veremos. El problema es que van a salir en algún momento, y que entran con tantos seguidores y se encuentran el triple a la salida. Es difícil de gestionar. Lo que intentamos desde la Academia siempre es [hacerles ver] que eso de la misma manera que sube, baja. La tele tiene una cosa estupenda que es la inmediatez, enseguida te conoce un montón de gente y más este año, pero dejas de salir por la tele y se ha acabado. En mi caso es una maravilla porque retomo mi vida tal cual, pero para ellos que lo que quieren es que el público consuma sus trabajos, a veces no lo gestionan bien.

Hay que tener también un poco de cuidado con las ganas que tienen de que pasen cosas. Lo que tiene que pasar, pasará. Pensar que cuando salgan pasará esto, y serán superfamosos... pues a lo mejor no nos ve nadie. Le estamos poniendo mucho cariño, a nosotros nos parecen los 16 mejores, pero falta que el público lo compre y se enamoren de ellos.

¿Ha cambiado mucho el perfil de gente que se presenta a los castings? ¿Sigue existiendo ese perfil como Bustamante que es albañil y no tiene una plataforma para mostrar su talento, o ya vienen con canales en redes sociales?

Ha cambiado absolutamente, y tengo que decirte que en cuanto a los gustos musicales nos vamos un poco más atrás. Están muy preparados, casi todos componen y tocan instrumentos, tienen sus canales de TikTok, cuelgan sus canciones en las redes sociales... pero sí que he detectado que este año, los temas que cantan no son tan actuales sino noventeros y de inicios de los dosmil. No sé si va por modas, pero es curioso.

¿Estás preparada para estos tres meses tan intensos que te esperan?

OT te pasa por encima, no te das ni cuenta y ya estás en febrero. Va a una velocidad que no te da tiempo [a procesarlo] y te absorbe absolutamente.

¿Cómo ves a Chenoa como presentadora?

Yo le hice el casting, ¡es muy fuerte! Que Chenoa presente OT es la guinda. Primero que sea una mujer, ¡que ya está bien! Y que sea ella, con todo lo que representa. Es alguien que concursó en la primera edición y no es que haya pasado de allí a aquí sin que pase nada, sin que haya currado en la tele. Ha tenido 20 años para curtirse siendo jurado y haciendo de todo, con lo cual viene con un bagaje y una seguridad que a lo mejor otros no tendrían. Y además, ha pasado por lo que van a pasar los concursantes. Con el tiempo ha cambiado todo mucho, pero va a haber una conexión ahí y nadie les puede entender tanto como ella.

Cuando escuchaste su nombre como la nueva presentadora, ¿qué pensaste? ¿Se te había pasado a ti también por la cabeza?

Creo que esto lo teníamos todos en mente desde hace tiempo.

¿Qué tienen de especial los 16 concursantes seleccionados para 'OT 2023'?

Es nuestra apuesta. Son muy diferentes, tienen personalidades muy marcadas y muy potentes, y cualquiera que esté en su casa puede identificarse con alguno de ellos. Son gente joven, con mucho talento y con voces muy especiales.

¿Has dudado mucho a la hora de cerrar el grupo? ¿Habéis tenido debate en el equipo?

Siempre hay debate. En el casting final, Manu [Guix] sufrió mucho porque sabía que había que eliminar a gente de allí que estaba muy bien. Decíamos que teníamos para dos ediciones, y es verdad. Hemos elegido a 16 y esta es nuestra apuesta. Podemos habernos equivocado, por supuesto, pero para nosotros ellos son los mejores.