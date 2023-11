Chenoa hace algunas “confesiones” sobre el estreno de 'OT 2023': “O salía corriendo o me quedaba”

Chenoa se estrenó el lunes como presentadora de Operación Triunfo, el programa que le dio la fama allá por el año 2001. Dos décadas después de su salto al estrellato, la cantante ha regresado al histórico formato con un rol bien distinto al de entonces, pero con sensaciones muy parecidas a las que posiblemente tuvieron los 18 concursantes que pisaron el escenario de OT 2023 en esta gala inicial ofrecida por Amazon Prime Video.

La retransmisión, en riguroso directo, fue todo un desafío para la mallorquina, que ha compartido con los oyentes de Tómatelo menos en serio algunas “confesiones” sobre esta primera experiencia.

Por el pinganillo “me estaban gritando que me diera prisa: '¡Vas muy lenta, vas muy lenta!'”, le decían sus compañeros desde el control de realización. Se explica así que fuera tan rápida al entrevistar a algunos de los aspirantes. Parece ser que había consumido demasiado tiempo en otras cosas.

En cualquier caso, es un reto que ha asumido “con mucho cariño”, insiste. Y destaca el mérito de tener que memorizar la mayor parte de lo que dice, pues no puede leerlo en el famoso teleprompter que llevan algunas cámaras del plató: “Son dos horas y media, no tengo teleprompter, voy al vacío y me aprendo todo de memoria. Hubo un momento en que tiré de tarjetones porque era puro mecanismo y tenía que leer, evidentemente. Yo estaba igual de nerviosa que ellos, los abrazaba porque yo también lo necesitaba”, recuerda.

Además, no cree que ese vértigo inicial se vaya a reducir con el paso de las semanas: “Todas las galas me van a remover porque tengo respeto por lo que hago”, señala.

Al acabar la emisión hubo alguna que otra anécdota entre bastidores. “Después de la gala necesitaba ponerme mis zapatillas de deporte porque no podía estar más con los tacones. Le dije a mi hermano que no me encontraba bien, y aunque todo el mundo me estaba felicitando, yo estaba mala. Tenía mucho dolor de barriga. Me había tomado medio bote de pasiflora para el estrés”, confiesa.

“Se supone que hay que poner unas gotitas en un vaso de agua. Yo me metí el vial entero debajo de la lengua. Dije: 'Dios mío, que colapso'. En ese momento tenía dos opciones: o me iba corriendo o me quedaba con el foco en la cara”, relata la presentadora.

Aquello tuvo consecuencias para su estado de ánimo: “Pasada la noche, la energía de envalentonamiento se me estaba agotando mogollón. Me encontraba mal”. Al llegar al hotel, dice, decidió rematar la faena con uno o varios capítulos de Juego de Tronos “porque ver a Khaleesi envalentona”.