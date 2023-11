Mario Vaquerizo responde a si ha sido infiel a Alaska y a los que creen que es gay: “Me duele por ella”

Alaska y Mario Vaquerizo se convirtieron este jueves en los invitados de Joaquín, el novato, donde se sometieron a una doble entrevista en paralelo. Mientras que la cantante se sentó junto a Joaquín Sánchez para charlar de su trayectoria vital y profesional, su marido hizo lo propio con Susana Saborido, pareja del presentador de Antena 3.

En su conversación con la mujer del ya exfutbolista, el líder de las Nancys Rubias explicó cómo sobrelleva las críticas de la gente: “Yo las llevo mal por el daño que puedan hacer a mi madre y a mi padre. Hablan sin saber y me están dando una importancia que ni yo mismo me la doy. Eso sí, con ese comentario gratuito e hiriente, ¿te crees que me va a hacer daño? Me voy a crecer mucho más y voy a decirte: 'Mira, hijo de la gran puta, da la cara y no te bases en un anonimato, porque como te vea te arrastro'”, comenzó declarando.

Enseguida, quiso contestar a los que dicen que es homosexual: “En todo momento se cuestiona mi sexualidad. Cuando a mi me dicen que si soy maricón... Si es que todos mis amigos son maricones. No son gays, son maricones con acento en la o. Y no lo digo como un insulto, porque el insulto no está en la palabra sino en la intención”, reflexionó el tertuliano de Ana Rosa.

Mario Vaquerizo aseguró entonces que lo que le da “rabia” es que “cuestionen” a Alaska: “¿Qué pasa, que mi mujer es una muñeca? ¿Mi mujer se va a morir de inanición?”, se preguntó. “Estás cuestionándola a ella. Dices por un lado que es la más inteligente de España, ¿y va a ser la más tonta después en casa? Eso es lo que me enerva. Me duele más por ella y mi familia”, reconoció.

¿Ha sido Mario Vaquerizo infiel a Alaska?

En otro punto de la entrevista, Mario Vaquerizo habló de su relación con Alaska y el concepto que ambos tienen de la fidelidad: “Ella es mi mujer y mi jefa, pero con el paso del tiempo también he llegado a una conclusión: Hay espacios que pertenecen a cada uno y no hay que invadir”, asumió el showman, que recordó que al trabajar juntos, están todo el día mano a mano.

“¿Pero cómo voy a engañar yo a mi mujer? Primero porque no me interesa, pero es que estoy todo el día con ella y si no, con los amigos, que son sus amigos también. Me lo han preguntado mucho: ¿Has sido infiel? Te digo la verdad, no. Eso no quiere decir que yo vea a una tía que está buenísima y diga: Qué bien. Pero eso se lo digo yo a ella... ”, explicó, asegurando que eso es un síntoma de confianza.