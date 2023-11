Xavier Sardá, a Mario Vaquerizo en 'TardeAR': “Otro moderno que se ha hecho conservador”

Ana Rosa Quintana arrancó este martes su programa en Telecinco hablando de la crisis que vive el marisco en Galicia a causa de los efectos del cambio climático. TardeAR se preguntó si peligraba la navidad ante la escasez que se está produciendo en las rías, donde la presentadora aseguraba que los pescadores se están encontrando gran cantidad de almejas y berberechos muertos. Fue entonces cuando Xavier Sardá y Mario Vaquerizo chocaron al dar sus respectivas opiniones.

“Hay que pensar en las tradiciones, una navidad sin marisco no es lo mismo. Yo siempre creo que lo clásico siempre fue moderno”, empezó diciendo el cantante de las Nancys Rubias en respuesta al comentario del catalán, que señalaba que había que poner el foco en al situación económica de los mariscadores y no en la gente que pueda quedarse sin comerlo en las próximas fiestas.

El corte de Sardá a Vaquerizo

Sardá saltó enseguida, replicando a su compañero con un corte por la deriva ideológica que Vaquerizo ha acentuado en los últimos tiempos: “Otro moderno que se ha hecho conservador”, aseguró el expresentador de Crónicas Marcianas, programa que tendrá próximamente un reencuentro en Telecinco, ante las risas de Ana Rosa.

El marido de Alaska mostró enseguida su desacuerdo, pero Sardá volvía a insistir: “Sí, sí que te has hecho, sí que te has hecho”, repetía el periodista. “Ser conservador no está reñido con la modernidad”, trató de defenderse el tertuliano. “No por comer más marisco te vuelves más moderno también te lo digo”, le hacía saber entonces Vicky Martín Berrocal.

En ese momento, Ana Rosa decidió cortar la discusión para dar paso a un vídeo en el que se abordaba el tema en profundidad: “Bueno, bien, dicho todo esto, mis compañeros han estado trabajando en este vídeo”, señala presentadora. “Pobres”, susurró Vaquerizo antes de ver las imágenes.

Vaquerizo, protagonista de la FilaZero

El tertuliano de TardeAR volvió a tener protagonismo al final del programa, donde se convirtió en el primer colaborador de Kike Santana en su popular sección FilaZero, en la que el sobrino de Ana Rosa critica algunas de las cosas que suceden en el formato.

El guionista quiso esta vez contar con la ayuda de Mario Vaquerizo y no perdió la oportunidad de volver a bromear con los datos que está haciendo Ana Rosa en su salto a la franja vespertina de Telecinco: “Este el primer invitado de mi sección, porque esto va a ser un programa propio que va a tener más audiencia que todo TardeAR”, soltó Kike Quintana, desatando las risas de su tía.