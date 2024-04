Borjamina retoma su rol con los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena' tras su comentado comunicado

Hace apenas unos días, Borjamina sorprendía a los espectadores de Telecinco al ceder su puesto como portavoz de los Mozos de Arousa en Reacción en cadena. Un movimiento temporal que él mismo quiso explicar en redes sociales y que volvió a cambiar en la emisión de este sábado 27 de abril, cuando retomó su rol más habitual en el concurso.

Fue Ion Aramendi quien, al inicio de la entrega, destacó la posición central del participante: “Vuelve Borjamina a la portavocía. ¡Bienvenido, querido!”. Algo que se evidenciaba también visualmente, pues el gallego volvía a estar situado entre sus compañeros Raúl y Bruno después de unos días en los que ese puesto se lo habían ido alternando entre los dos.

Sin más comentarios, Borjamina afrontó con naturalidad esta etapa en las pruebas del programa y también en La última cadena, donde los Mozos tuvieron la oportunidad de sumar 102.000 euros a su bote millonario. Finalmente, los tres amigos añadieron la cantidad de 12.750 euros.

Recordemos que, según contó el propio protagonista en un comentado comunicado, dio un paso a un lado “porque no tenía ni la energía ni ánimo necesarios”. Y aunque lo explicó en el programa, Telecinco no emitió ese fragmento: “Parece ser que hay que ocultar si no se está bien”, lamentó.