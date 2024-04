Las lágrimas de Lola Indigo por un concursante de 'La Voz Kids': “Sentía que le conocía de otra vida”

Lola Indigo vivió este sábado uno de sus momentos más especiales como coach de La Voz Kids con la actuación de Rafael, un sevillano de 13 años que cantó por Rosalía y que le provocó las lágrimas al sentir con él una conexión especial.

El joven se presentó en el programa de Antena 3 con el tema Catalina. Y apenas habían sonado unos segundos de canción cuando la coach se dio la vuelta sin dudarlo. Fue ya de cara a él cuando empezó a emocionarse hasta el punto de no poder contener las lágrimas y salir corriendo a darle un abrazo al finalizar la actuación: “Es que me has emocionado muchísimo”.

“Me he emocionado con Rafa porque me ha recordado mucho a mí de chiquitilla. Sentía que lo conocía de otra vida. Ha sido un momento increíble. Estaba superemocionada y, si los niños lloran, yo lloro”, contó Lola Indigo después a cámara.

Para convencerle de irse en su equipo, le dijo que “tienes una estrella encima de la cabeza gigante. La vida te va a llevar a donde quieras, porque tu talento es innegable”. Y al ser la coach elegida por el talent, volvió a mostrarse de lo más emocionada.

“No sé por qué me ha pasado esto. A veces conectas mucho con la gente y no sabes por qué. Yo he conectado contigo, he sentido muchas cosas en tu voz. Te he visto y he sentido como si te conociera”, añadió con lágrimas en los ojos.