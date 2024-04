Terelu Campos se desahoga en TVE tras lo sucedido en Telecinco: “¿Cómo se comprueban cosas ahora si yo no estoy?”

La última entrevista de la hija de Edmundo Arrocet en De Viernes de Telecinco tuvo respuesta este sábado desde TVE, donde Terelu Campos se desahogó de manera improvisada por todas las polémicas que están salpicando a su familia en las últimas semanas y, en concreto, tras las graves acusaciones que Gabriela Arrocet vertió la noche anterior sobre ella y sobre Carmen Borrego en el plató de Mediaset.

Durante su participación D Corazón, la hija de María Teresa Campos salió en defensa de Bertín Osborne por su último encuentro con la prensa: “Si te están preguntando todos los días lo mismo y metiéndote el dedito donde tienes una herida, no podemos pretender que todo el mundo esté amable y cariñoso”. “¿Hablas por experiencia?”, le preguntó de inmediato Jordi González, que puso el foco sobre su colaboradora y abrió la puerta a un momento 'confesionario' que no estaba previsto en la escaleta.

“Mírame: no puedo más. Te prometo que no puedo más ya con todo. Ayer me levanté y dije: 'no puedo más. No hay tregua'”, se sinceró Terelu, que apenas unas horas antes había sido protagonista indirecta en Telecinco. “¿Cuál es la gota que ha desbordado el vaso?”, cuestionó Anne Igartiburu, en lo que se convirtió de pronto en una entrevista de los dos presentadores y el grupo de colaboradores a su compañera de programa.

“No es una gota. Cuando crees que es una gota, te viene una catarata. Cuando has achicado agua se vuelve a llenar” (...) “Yo hablo, me siento en un programa de televisión, pero eso no justifica el que no se te quite nunca el pie del cuello”, comentó Campos, que aunque no hizo mención explícita a la entrevista de Gabriela Arrocet en De Viernes, sí se refirió a ella cuando le preguntaron qué es lo que más le ha dolido de lo que se ha dicho recientemente sobre ella y su familia.

“Es todo, no es una cosa sola. Personas que hablan de ti que no te han visto en tu vida, que no has tenido ni una conversación ni siquiera telefónica... ¿cómo se comprueban cosas ahora si yo no estoy, y soy la otra protagonista? No se puede comprobar. Yo no tengo medios para que alguien no diga lo que le dé la gana y como le dé la gana. No puedo parar eso, no tengo el poder para evitar que alguien se siente y se invente una vida”, expresó Terelu, lamentando no poder defenderse de todo ello al no formar parte ya del universo Mediaset.

El conflicto con su sobrino

En ese momento, la hija de María Teresa Campos hizo alusión también a otra de las polémicas familiares que le han afectado estos días: la que protagonizan su hermana Carmen Borrego y su sobrino José María Almoguera, y que también es 'tendencia' en los programas de Telecinco: “Cuando no es una cosa es otra. Cuando veo la portada de mi sobrino, a mí se me parte el alma. Y si alguien piensa que no, es que no me conoce y no nos conoce como familia”, dijo emocionada.

“No puedes pasarte la vida callada, sobre todo cuando las historias no son así”, le dijeron en D Corazón, mientras Jordi González trató de arrojar luz y a la vez, animar a su compañera: “Lo tienes todo para estar feliz y, sin embargo, te levantas angustiada. Y es eso lo que intentas transmitir: no es oro todo lo que reluce. Tienes una familia que te quiere, un trabajo en el que te respetan, dinero, amigos, has superado enfermedades...”.

“Oye, ¡que esto no estaba previsto!”, expresó Terelu, al verse protagonista del programa sin estar planteado así. La entrevista improvisada se alargó durante más de siete minutos, en los que Campos se mostró abierta a una posible reconciliación con su sobrino y a acercar posturas en beneficio de la familia.