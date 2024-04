La hija de Bigote Arrocet lanza una grave acusación contra Terelu y Carmen Borrego: “Hay una amenaza de muerte”

La nueva Mediaset sigue convirtiendo a Terelu Campos y Carmen Borrego en protagonistas de sus principales programas del corazón. De Viernes ha ido un paso más allá invitando a Gabriela Arrocet, hija de Bigote Arrocet, quien se ha sentado en el plató de Telecinco para, según ella “defender el honor” de su padre ante las declaraciones que las hijas de María Teresa Campos han lanzado contra él. Incluida, según ella, “una amenaza de muerte”.

La grave acusación de Gabriela llegó cuando Beatriz Archidona preguntó a la exconcursante de Supervivientes 2023, por qué cree que las Campos han “manchado el honor” de su padre. “Han dicho que es un sinvergüenza, que da asco, que es un retrasado, dijo Terelu, que es un miserable... Podría seguir”, empezó enumerando.

Grave acusación contra las Campos

Fue entonces cuando sacó un folio con varios recortes de prensa para asegurar que “incluso hay una amenaza de muerte”: “Si llego a tener a Edmundo delante, lo mato”, leyó Gabriela Arrocet, tomándose en serio un titular de Carmen Borrego en una entrevista de 2020 en la que cargaba de forma airada contra el chileno al ver el sufrimiento que veía en su madre tras su ruptura.

“¿Por qué yo no puedo defender a mi padre, si lo atacan así? Dicen que yo he atacado a su madre y jamás he hablado mal de María Teresa y nunca lo haré”, defendió. Acto seguido, el programa emitió un video recopilando los ataques cruzados entre las hermanas y Bigote Arrocet.