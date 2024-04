Sandra Barneda estalla contra Bigote Arrocet por “ridiculizar” a María Teresa Campos: “Me ofende como compañera”

Sandra Barneda ha estallado este lunes contra Bigote Arrocet después de que Así es la vida repasara las declaraciones que el cómico dio a ¡De viernes! y que han causado un gran enfado en la presentadora de Telecinco.

“Yo en lo que me fijo es en el tono… el tono, el mirar hacia arriba, hacer comicidad, hacer parodia de cuando Carmen Borrego estaba hecha una mierda, en una situación extrema y reírte de eso… a mí el resto me da igual, pero eso me ofende sobremanera”, empezó diciendo, asegurando que el humorista “se está riendo de cualquier duelo de cualquier persona, no solo de las Campos”.

Barneda, encendida contra Bigote Arrocet

“Y sobre todo, me gustaría ver a Edmundo que hablara, pero que hablara sin cobrar, que hablara sin cobrar. Y que lo hiciera por 'Teresita', como dice él, porque cada vez que habla hay un talonario de por medio. Si lo hiciera por el bien de 'Teresita' y por dejar en paz todo, me encantaría que lo hiciera sin cobrar”, aseguraba. “Y cada vez que habla lo hace con una falta de respeto que yo digo: Si has estado 6 años con una persona a la que has querido, déjala en paz”, le pidió.

“A mí ver a una persona que habla con esa inquina, con esa maldad y va cada vez a más... me duele muchísimo. Me duele por María Teresa Campos que es una grande de este país, y la estamos ridiculizando, y la estamos convirtiendo en un esperpento. Y esta señora fue una de las grandes pioneras del periodismo de este país... ¡ya basta! A mí me ofende, me ofende como periodista, como compañera de María Teresa, me sobra todo esto”, zanjó.